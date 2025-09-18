Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (18/9) στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης με θύμα μία 64χρονη.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο τροχαίο, που σημειώθηκε στο ύψος της πρώην Αμερικανικής Βάσης, ενεπλάκησαν τέσσερα οχήματα, τρία ΙΧ και ένα ταξί.

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή της η 64χρονη γυναίκα, ενώ τραυματίστηκαν ακόμα τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.