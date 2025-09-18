Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή της καραμπόλας των τεσσάρων οχημάτων που έγινε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, με αποτέλεσμα μία 64χρονη να αφήσει στην άσφαλτο την τελευταία της πνοή.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ένας 21χρονος οδηγός, που κινούνταν με το όχημά του με κατεύθυνση από Γλυφάδα προς Αθήνα, συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα, που οδηγούσε η 64χρονη. Λόγω της σύγκρουσης το ένα όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε διαδοχικά με ένα ΙΧ και ένα ταξί.

Στο σημείο επιχείρησαν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες που ανέσυραν την 64χρονη οδηγό, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι άλλοι τρεις τραυματίες διακομίσθηκαν με ελαφρά τραύματα στον Ερυθρό Σταυρό.