Σε έξαρση βρίσκεται ο μύκητας Candidozyma auris, ο οποίος έχει σημάνει συναγερμό στα νοσοκομεία ολόκληρης της Ευρώπης, αλλά και της Ελλάδας. Η αντιπρόεδρος ΟΕΝΓΕ, Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», εξήγησε ότι πρόκειται για έναν ενδονοσοκομειακό μύκητα που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός.

«Τον έχουμε πάντα κάθε χρόνο. Φέτος υπάρχει αύξηση στο 60% σε όλη την Ευρώπη. Είναι ενδονοσοκομειακός μύκητας», σημείωσε η ίδια χαρακτηριστικά. Αξίζει να σημειωθεί πως ο εν λόγω μύκητας ανησυχεί τους ειδικούς, καθώς είναι ανθεκτικός ακόμα στα αντιμυκητησιακά φάρμακα και στα αντισηπτικά. Ο Candidozyma auris εντοπίζεται κυρίως σε ΜΕΘ και σε τμήματα με ανοσοκατεσταλμένους.

Οι ειδικοί για την αντιμετώπισή του συνιστούν το καλό πλύσιμο χεριών πριν και μετά την είσοδό μας στα νοσοκομεία.

Τι είναι ο μύκητας Candidozyma auris;

Ο μύκητας Candidozyma auris (C. auris) είναι ένας μύκητας, ο οποίος συνήθως εξαπλώνεται εντός των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης. Σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι συχνά ανθεκτικός στα αντιμυκητιακά φάρμακα και μπορεί να προκαλέσει βαριές λοιμώξεις σε σοβαρά άρρωστους ασθενείς.

Η ικανότητά του να επιμένει σε διαφορετικές επιφάνειες και ιατρικό εξοπλισμό και να εξαπλώνεται μεταξύ ασθενών καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο τον έλεγχό του.

Τι προκαλεί ο συγκεκριμένος μύκητας;

Ο μύκητας C. auris μπορεί να προκαλέσει στους ανθρώπους που μολύνει:

Μολύνσεις των πληγών

Ουρολοιμώξεις

Λοιμώξεις του αίματος, απ’ όπου εξαπλώνεται σε όλο το σώμα

Ωτίτιδες

Πού εντοπίζονται τα κρούσματα και ποια είναι η θέση της Ελλάδας;

Μεταξύ 2013 και 2023, αναφέρθηκαν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕ/ΕΟΧ) 4.012 κρούσματα λοίμωξης από τον μύκητα αυτό. Οι πέντε χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων ήταν: