Το πόρισμα της επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών που διαπιστώνει ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας δεν έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία.

Η έκθεση συμπυκνώνει σε 72 σελίδες τις αναφορές υπηρεσιών του οργανισμού και μη κυβερνητικών οργανώσεων, μαρτυρίες επιζώντων και συγγενών των θυμάτων για την ανθρωπιστική καταστροφή που συντελείται επί δύο χρόνια στη στενή λωρίδα γης στην οποία κατοικούσαν 2,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι όταν η Χαμάς εξαπέλυσε την επιδρομή εναντίον του νότιου Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Πολλές από τις επιθέσεις έχουν καταγραφεί στελέχη υπηρεσιών και από δημοσιογράφους, όμως η αποτύπωσή τους σε ένα ενιαίο κείμενο με νομικές παραμέτρους αποτελεί το πιο ισχυρό διεθνές «κατηγορώ» εναντίον του Ισραήλ από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος, παρά τις διαψεύσεις των ισραηλινών αρχών ή τις υποσχέσεις τους για διερεύνηση των επί μέρους υποθέσεων.

Τι περιγράφει η έκθεση του ΟΗΕ για τη Γάζα

Η έκθεση περιγράφει τη συστηματική εξόντωση των Παλαιστινίων:

Στους πρώτους δώδεκα μήνες του πολέμου, το προσδόκιμο ζωής των Παλαιστινίων στη Γάζα έπεσε από τα 75,5 χρόνια σε 40,5 χρόνια, χωρίς να υπολογίζονται οι θάνατοι από αδυναμία πρόσβασης σε ιατρική φροντίδα ή από υποσιτισμό. Στο ίδιο διάστημα το Ισραήλ βομβάρδισε 498 μονάδες υγείας (νοσοκομεία, κλινικές, μονάδες περίθαλψης ατόμων με ειδικές ανάγκες, κ.α.)

Η επιτροπή ερεύνησε την καταστροφή μιας κλινικής εξωσωματικής γονιμοποίησης όπου υπήρχαν περίπου 4.000 έμβρυα ενώ φυλάσσονταν 1.000 δείγματα σπέρματος και μη γονιμοποιημένων ωαρίων. Πολλά ζευγάρια – εφόσον επιζήσουν- πιθανώς έχασαν την τελευταία ευκαιρία που είχαν για να τεκνοποιήσουν.

Μέχρι τα μέσα του περασμένου Ιουλίου, το 46% των νεκρών Παλαιστινίων ήταν γυναίκες (9.497) και παιδιά (17.921), σε σύνολο 58.380 διαπιστωμένων θανάτων.

Το Ισραήλ ρίχνει μέσα σε μια εβδομάδα λιγότερες βόμβες από αυτές που έριχναν οι ΗΠΑ στο Αφγανιστάν μέσα σε ένα έτος, σε πολύ μικρότερη και σε πολύ πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή (6.300 άνθρωποι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο).

Σε όλες τις επιθέσεις κατά «ασφαλών διαδρόμων» και «ασφαλών ζωνών» που ερεύνησε η επιτροπή, οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν σαφή επίγνωση της παρουσίας αμάχων Παλαιστινίων όμως πυροβόλησαν και σκότωσαν πολίτες, εκ των οποίων μερικοί (ανάμεσα τους παιδιά) κρατούσαν λευκές σημαίες. Ορισμένα παιδιά, ακόμα και βρέφη, πυροβολήθηκαν στο κεφάλι από ελεύθερους σκοπευτές.

Καταγράφεται σωρεία προμελετημένων επιθέσεων από τις ισραηλινές δυνάμεις εναντίον κτιρίων όπου είχαν εγκατασταθεί πρόσφυγες, ανάμεσα τους παιδιά, καθώς και οι στοχευμένες δολοφονίες Παλαιστινίων δημοσιογράφων. Επίσης καταγράφονται επιθέσεις από πρόθεση κατά διασωστών που έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια στα θύματα ενώ παρουσιάζεται εκτενώς η δολοφονία της 5χρονης Χιντ Ρατζάμπ (η ταινία που βασίστηκε στο ηχητικό ντοκουμέντο της σπαρακτικής ιστορίας της βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας).

Οι μαρτυρίες και η αντίδραση του Ισράηλ

Στην έκθεση περιλαμβάνεται η μαρτυρία λοχαγού στην ισραηλινή οργάνωση Breaking the Silence ότι η μονάδα του χάραζε αυθαίρετα ένα «σύνορο» στην άμμο στη νότια Γάζα και άνοιγε πυρ εναντίον όποιου Παλαιστίνιου το περνούσε. Ένας υπαξιωματικός που βρισκόταν σε άλλη περιοχή είπε ότι οι στρατιώτες θεωρούσαν ενοχοποιητικό στοιχείο το να κράτα ένας Παλαιστίνιος σακούλες. Άνοιγαν πυρ από απόσταση, ακόμα και με τα πυροβόλα των τανκς, εναντίον ανθρώπων που έψαχναν τροφή.

Η επιτροπή σημειώνει ότι τα θύματα των βομβαρδισμών, που έγιναν σε μεγάλη κλίμακα και σε μεγάλο χρονικό διάστημα, μπήκαν στο στόχαστρο όχι ως μεμονωμένα άτομα αλλά συλλογικά, επειδή ήταν Παλαιστίνιοι. Το Ισραήλ έκανε λόγο για μια «ψευδή και παραποιημένη έκθεση που βασίζεται σε ισχυρισμούς της Χαμάς» ενώ ζήτησε την κατάργηση της επιτροπής.

Δύο ημέρες μετά από τη δημοσίευση της έκθεσης, ο αριθμός των νεκρών Παλαιστινίων ξεπέρασε τις 65.000 και των τραυματιών τις 165.000, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υπηρεσίες υγείας στη Γάζα που εποπτεύονται μεν από τη Χαμάς όμως θεωρούνται αξιόπιστες από τα Ηνωμένα Έθνη.

Ολόκληρη η έκθεση της επιτροπής του ΟΗΕ για τη Γάζα