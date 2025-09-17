Με τους τουλάχιστον 60 νεκρούς από τις ισραηλινές επιχειρήσεις σήμερα στην Πόλη της Γάζας και γενικότερα στην Λωρίδα, ο αριθμός των νεκρών από την έναρξη του πολέμου στην Γάζα μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023, ανέρχεται σε πάνω από 65.100 άτομα και παρά την μαζική φυγή των Παλαιστίνιων από την μεγαλύτερη πόλη της Γάζας, ο συνολικός αριθμός αναμένεται να εκτοξευτεί δεδομένης της σκληρότητας της επίθεσης που έχει ξεκινήσει και η οποία σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά αναμένεται να διαρκέσει μήνες.

Ήδη σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) έχουν κόψει τις επικοινωνίες σε όλη την βόρεια Γάζα ενώ προωθούνται συνεχώς, ανατινάζοντας ολόκληρα κτήρια και κάνοντας χρήση ακόμα και οχημάτων παγιδευμένων με εκρκητικά.

Από τις σχετικές επιχειρησιακές ανακοινώσεις, προκύπτει ότι «η Πολεμική Αεροπορία και το Πυροβολικό του Ισραήλ έχουν πλήξει περισσότερους από 150 τρομοκρατικούς στόχους σε όλη την πόλη της Γάζας τις τελευταίες δύο ημέρες, συνδράμοντας τις δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή». Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις δύο μεραρχίες του στρατού προωθούνται σταδιακά προς το κέντρο της πόλης και μέσα στις επόμενες ημέρες θα αρχίσει να επιχειρεί και μια τρίτη.

Παράλληλα οι ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ανοίγει για 48ώρες μια επιπλέον διαδρομή που θα μπορούσαν οι Παλαιστίνιοι να χρησιμοποιήσουν για να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας γιατί όπως ανέφεραν οι μάχες στην Πόλη της Γάζας κατά των περίπου 3000 μαχητών της Χαμάς που είναι η αφορμή για την επίθεση, αναμένεται να ενταθούν από την επόμενη εβδομάδα.

Οι Παλαιστίνιοι φοβούνται να φύγουν

Παρά ταύτα εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να έχουν βρει καταφύγιο στην πόλη και πολλοί διστάζουν να ακολουθήσουν τις εντολές του Ισραήλ να κινηθούν νότια λόγω της επικινδυνότητας της μετακίνησης εν μέσω των ισραηλινών επιχειρήσεων, των άθλιων συνθηκών, της έλλειψης τροφίμων στο νότο και του φόβου ενός μόνιμου εκτοπισμού.

Από το ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους που ζουν στην πόλη της Γάζας και πέριξ αυτής, ο ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι 350.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί νότια τον τελευταίο μήνα. Η εκτίμηση του ΟΗΕ είναι ότι ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε 238.000, συμπεριλαμβανομένων περίπου 50.000 τις τελευταίες δύο μέρες.

Μεταξύ των νεκρών ήταν 13 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του τοπικού τηλεοπτικού δημοσιογράφου Μοχαμάντ Αλαά Αλ Σαβάλι, για τον οποίο οι γιατροί είπαν ότι συμμορφώνονταν με την εντολή να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας.

Άλλοι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από ισραηλινά πυρά κοντά σε χώρο παροχής βοήθειας στη Ράφα στα νότια, δήλωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι τα στρατεύματα έριξαν προειδοποιητικά πυρά για να απομακρύνουν μια «άμεση απειλή».

«Ευκαιρία» για τον Σμότριτς η ισοπέδωση της Πόλης

Με αυτά τα δεομένα και με την Πόλη της Γάζας να βρίσκεται πολύ κοντά στην πλήρη ισοπέδωση, τα σενάρια περί εκμετάλλευσης της περιοχής μετά το πέρας των επιχειρήσεων και της εγκατάστασης ισραηλινού ελέγχου για real estate, πήραν ακόμα μεγαλύτερη ώθηση μετά από σχετικές δηλώσεις που έκανε ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Νετανιάχου Μπεζαλέλ Σμότριτς.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό ΥΠΟΙΚ, «οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τη διανομή της παράκτιας περιοχής μετά τον πόλεμο έχουν ήδη ξεκινήσει». Μιλώντας σε ένα συνέδριο για το real estate, ο Σμότριτς υποστήριξε πως η Γάζα είναι ένα «χρυσωρυχείο» για το real estate και η περιοχή «προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες για επενδύσεις με μεγάλη απόδοση». Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος, «η κατεδάφιση, το πρώτο στάδιο προς την ανανέωση της πόλης, έχει ήδη επιτελεστεί. Τώρα, απλώς, πρέπει να χτίσουμε».

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στην επίθεση, η Βρετανία έτοιμη να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη

Οι αντιδράσεις πάντως για την κατάσταση που επικρατεί στην Γάζα γίνονται όλο και σφοδρότερες για το Ισραήλ, καθώς πέρα από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προτείνει τη μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ – Ισραήλ για θέματα που σχετίζονται με το εμπόριο, καθώς και την επιβολή κυρώσεων κατά δύο ακροδεξιών υπουργών της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου, σειρά φαίνεται ότι έχει η Βρετανία να λάβει μέτρα.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα των Times, η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ αναμένεται να ανακοινώσει την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους ακριβώς μετά το πέρας της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ. Το πιθανότερο είναι ότι η βρετανική κυβέρνηση θα προχωρήσει σε αυτή την κίνηση μέσα στο Σαββατοκύριακο.