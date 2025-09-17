O Ισραηλινός στρατός (IDF) έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα βίντεο από την επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών ΙΙ», που έχει στόχο να καταλάβει πλήρως την Γάζα και να καταστρέψει τη Χαμάς.

Τα στρατεύματα της 98ης Μεραρχίας φαίνονται να εισβάλλουν στην πόλη της Γάζας χθες το βράδυ 15/9, με την υποστήριξη της Πολεμικής Αεροπορίας και του Ναυτικού του Ισραήλ. Από την πλευρά της η 162η Μεραρχία έχει ήδη αναλάβει επαρχιακές περιοχές. Σύμφωνα με τον στρατό χτυπήθηκαν δεκάδες «υποδομές τρομοκρατίας», συμπεριλαμβανομένων παρατηρητηρίων και κτιρίων γεμάτων εκρηκτικά.

Κόλαση

«Οι δυνάμεις μας επιχειρούν στη Γάζα με στόχο, φυσικά, την επίτευξη της ήττας του εχθρού, αλλά ταυτόχρονα γίνεται
η εκκένωση του πληθυσμού», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ο Ίσραελ Κατζ συνοψίζει την κατάσταση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μία φράση. «Η Γάζα φλέγεται.»

Από τη νύχτα είχε ξεκινήσει το σφυροκόπημα με δημοσιογράφους να περιγράφουν πως έζησαν κόλαση. Νεκροί και τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της περιοχής, μεταξύ τους και παιδιά.

Την πληρώνουν οι άμαχοι

Την ίδια στιγμή χιλιάδες Παλαιστίνιοι ψάχνουν τρόπους να φύγουν και να σωθούν, εγκαταλείπουν σπίτια και περιουσίες. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες κάνουν λόγο για 106 νεκρούς από τις ισραηλινές επιθέσεις.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζουν στην πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της, από όπου το Ισραήλ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει τους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή προς τα νότια του θύλακα.

Το γραφείο τύπου της κυβέρνησης της Γάζας ανέφερε ότι οι κάτοικοι του βόρειου τμήματος της περιοχής παραμένουν «ριζωμένοι» στη γη τους. Από τα 1,3 εκατομμύρια άτομα που ζουν στην πόλη της Γάζας και στις πόλεις βόρεια αυτής, περίπου 190.000 έχουν καταφύγει στο νότο, ενώ 15.000 επέστρεψαν στο βορρά λόγω των άθλιων συνθηκών που επικρατούν στις περιοχές που ο ισραηλινός στρατός έχει ορίσει ως «ασφαλείς ζώνες».

«Γενοκτονία» και φρικαλεότητες

«Το μήνυμά μου είναι να δείξουν έλεος. Είμαστε ένας λαός που εξολοθρεύεται. Εδώ στη Γάζα γίνεται γενοκτονία», σημειώνει κάτοικος της Γάζας.

Η 32χρονη Λίνα αλ Μαγκρέμπι, μητέρα τριών παιδιών από τη συνοικία Σέιχ Ραντουάν της πόλης, δήλωσε στο BBC ότι είχε αρνηθεί να εγκαταλείψει το σπίτι της -παρά τον κίνδυνο- μέχρι που έλαβε τηλεφώνημα από Ισραηλινό αξιωματικό που της έδωσε εντολή να εκκενώσει το σπίτι της.

«Αναγκάστηκα να πουλήσω τα κοσμήματά μου για να καλύψω το κόστος της μετακίνησης και για μια σκηνής. Μας πήρε 10 ώρες να φτάσουμε στη Χαν Γιουνίς και πληρώσαμε 3.500 σέκελ για τη μεταφορά. Η ουρά από αυτοκίνητα και φορτηγά φαινόταν ατελείωτη» είπε.

Ερευνητική Επιτροπή του ΟΗΕ κατέληξε ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία στη Γάζα, με την κυβέρνηση του Ισραήλ να χαρακτηρίζει το εν λόγω πόρισμα «σκανδαλώδες» και «ψευδές». Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, μίλησε για «φρικαλεότητες» και τόνισε ότι ο πόλεμος είναι «ηθικά, πολιτικά και νομικά απαράδεκτος».