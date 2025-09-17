O Ισραηλινός στρατός (IDF) έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα βίντεο από την επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών ΙΙ», που έχει στόχο να καταλάβει πλήρως την Γάζα και να καταστρέψει τη Χαμάς.

Τα στρατεύματα της 98ης Μεραρχίας φαίνονται να εισβάλλουν στην πόλη της Γάζας χθες το βράδυ 15/9, με την υποστήριξη της Πολεμικής Αεροπορίας και του Ναυτικού του Ισραήλ. Από την πλευρά της η 162η Μεραρχία έχει ήδη αναλάβει επαρχιακές περιοχές. Σύμφωνα με τον στρατό χτυπήθηκαν δεκάδες «υποδομές τρομοκρατίας», συμπεριλαμβανομένων παρατηρητηρίων και κτιρίων γεμάτων εκρηκτικά.

Κόλαση

«Οι δυνάμεις μας επιχειρούν στη Γάζα με στόχο, φυσικά, την επίτευξη της ήττας του εχθρού, αλλά ταυτόχρονα γίνεται

η εκκένωση του πληθυσμού», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ο Ίσραελ Κατζ συνοψίζει την κατάσταση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μία φράση. «Η Γάζα φλέγεται.»

״אנחנו יוצאים להתקפה עוצמתית על מעוז החמאס בעיר עזה, כשלפנינו השנה החדשה ומאחורינו עם ישראל ותושבי העוטף שחוזרים לביתם” – אוגדה 98 נכנסה לתמרון בלב העיר עזה במהלך היממה האחרונה, החלו כוחות אוגדה 98 בפעולה קרקעית רחבה ללב העיר עזה במסגרת מבצע מרכבות גדעון ב’. הכוחות המתמרנים… pic.twitter.com/PLJFYAERzd — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 16, 2025

Από τη νύχτα είχε ξεκινήσει το σφυροκόπημα με δημοσιογράφους να περιγράφουν πως έζησαν κόλαση. Νεκροί και τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της περιοχής, μεταξύ τους και παιδιά.

Hi, Gaza City. The IDF has arrived. Not a single building will be left standing if you do not surrender, lay down your arms, and release all the hostages now. Finish the job, Israel. 🇮🇱 pic.twitter.com/SjbQLwp4kH — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) September 16, 2025

Την πληρώνουν οι άμαχοι

Την ίδια στιγμή χιλιάδες Παλαιστίνιοι ψάχνουν τρόπους να φύγουν και να σωθούν, εγκαταλείπουν σπίτια και περιουσίες. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες κάνουν λόγο για 106 νεκρούς από τις ισραηλινές επιθέσεις.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζουν στην πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της, από όπου το Ισραήλ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει τους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή προς τα νότια του θύλακα.

Το γραφείο τύπου της κυβέρνησης της Γάζας ανέφερε ότι οι κάτοικοι του βόρειου τμήματος της περιοχής παραμένουν «ριζωμένοι» στη γη τους. Από τα 1,3 εκατομμύρια άτομα που ζουν στην πόλη της Γάζας και στις πόλεις βόρεια αυτής, περίπου 190.000 έχουν καταφύγει στο νότο, ενώ 15.000 επέστρεψαν στο βορρά λόγω των άθλιων συνθηκών που επικρατούν στις περιοχές που ο ισραηλινός στρατός έχει ορίσει ως «ασφαλείς ζώνες».

Earlier today, an entire family was trapped inside Al-Nile School in Tel al-Hawa, Gaza City, after Israeli occupation forces deployed explosive-laden robots and directly bombed the school. pic.twitter.com/D53Z97o4ts — Quds News Network (@QudsNen) September 16, 2025

«Γενοκτονία» και φρικαλεότητες

«Το μήνυμά μου είναι να δείξουν έλεος. Είμαστε ένας λαός που εξολοθρεύεται. Εδώ στη Γάζα γίνεται γενοκτονία», σημειώνει κάτοικος της Γάζας.

Η 32χρονη Λίνα αλ Μαγκρέμπι, μητέρα τριών παιδιών από τη συνοικία Σέιχ Ραντουάν της πόλης, δήλωσε στο BBC ότι είχε αρνηθεί να εγκαταλείψει το σπίτι της -παρά τον κίνδυνο- μέχρι που έλαβε τηλεφώνημα από Ισραηλινό αξιωματικό που της έδωσε εντολή να εκκενώσει το σπίτι της.

«Αναγκάστηκα να πουλήσω τα κοσμήματά μου για να καλύψω το κόστος της μετακίνησης και για μια σκηνής. Μας πήρε 10 ώρες να φτάσουμε στη Χαν Γιουνίς και πληρώσαμε 3.500 σέκελ για τη μεταφορά. Η ουρά από αυτοκίνητα και φορτηγά φαινόταν ατελείωτη» είπε.

Ερευνητική Επιτροπή του ΟΗΕ κατέληξε ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία στη Γάζα, με την κυβέρνηση του Ισραήλ να χαρακτηρίζει το εν λόγω πόρισμα «σκανδαλώδες» και «ψευδές». Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, μίλησε για «φρικαλεότητες» και τόνισε ότι ο πόλεμος είναι «ηθικά, πολιτικά και νομικά απαράδεκτος».