Μεγάλο κύκλο περιοδειών ανοίγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με πολλές επισκέψεις στην περιφέρεια, εκτός από δήμους της Αττικής. Ο Πρωθυπουργός φέρεται αποφασισμένος να προωθήσει ο ίδιος επικοινωνιακά το πρόγραμμα της ΔΕΘ.

Σήμερα θα είναι στη Λήμνο όπου θα «προπαγανδίσει» το χαμηλό ΦΠΑ στα νησιά, ενώ μου είπαν πως θα συναντηθεί και με τον περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουντζούρη με τον οποίο κάποτε ήταν στα «μαχαίρια».

Το γεγονός ότι δεν έδωσαν και ιδιαίτερους πόντους στο κυβερνών κόμμα οι εξαγγελίες της ΔΕΘ κινητοποιεί τον Πρωθυπουργό και συνολικά την κυβέρνηση μήπως και πάρει η ΝΔ τα πάνω της.

***

Πάρτι στο διαδίκτυο για τον Ανδρέα

Ατελείωτο πάρτι γίνεται στο διαδίκτυο μετά την μεταγραφή του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ.

Η μετακίνηση του πρώην υπουργού που αύξησε τους «πασόκους» στην κυβέρνηση και στο κόμμα της ΝΔ, έδωσε λαβή για χιλιάδες σχόλια, πολλά ειρωνικά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο συνέδριο της ΝΔ που θα γίνει μήπως και φωνάξουν πολλοί, «το ΠαΣοΚ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό» ή «μαζί με το λαό στην εξουσία».

Η στήλη καταθέτει τη δική της συνδρομή, προτείνοντας το σύνθημα, «για το σοσιαλισμό παλεύουμε όλοι σύντροφοι» που έλεγε κάποτε ο Γιάννος Παπαντωνίου.

***

Το καλωσόρισμα ενός Πάγκαλου

Πάντως δεν ξέρω εσείς τι λέτε, αλλά ο Ανδρέας Πάγκαλος, γιος του αείμνηστου και ιστορικού στελέχους του ΠαΣοΚ, Θόδωρου Πάγκαλου, καλωσόρισε τον Ανδρέα Λοβέρδο στη ΝΔ με πολύ θερμά λόγια. Ναι, μην μπερδεύεστε, ο 25χρονος Ανδρέας Πάγκαλος, στηρίζει ΝΔ τα τελευταία έξι χρόνια, καθώς είναι από το 2019 και μέλος του κυβερνώντος κόμματος, ενώ ζούσε ακόμα ο πατέρας του που απεβίωσε το Μάιο του 2023.

Μάλιστα μου λένε πως ίσως είναι και υποψήφιος στην Ανατολική Αττική με τη ΝΔ ή εάν δεν κάνει το άλμα, θα προτιμήσει υποψηφιότητα στην περιφέρεια με το συνδυασμό του νυν περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά.

***

Εσωκομματικό βέτο για τη ΔΕΘ

Νέους τριγμούς στη «γαλάζια» παράταξη. Ο Στράτος Σιμόπουλος, ακολουθεί τη γραμμή Φάμελλου και εξέφρασε την έντονη δυσφορία του για την διάταξη του υπουργείου Οικονομικών που αλλάζει τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΘ.

Στην τοποθέτησή του κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, ο βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης, ξεκαθάρισε πως του είναι πάρα πολύ δύσκολο να στηρίξει την κυβέρνηση σε αυτή της την επιλογή και ζήτησε από τον υπουργό να την αποσύρει. Πάντως θα είναι πρώτη φορά που εν ενεργεία βουλευτής προειδοποιεί ότι δεν θα ψηφίσει νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης, εάν αυτή δεν αλλάξει.

Ο ίδιος αρνείται τον όρο «αντάρτικο» και πιστεύει ότι θα πείσει τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

***

Η έρευνα στο μικροσκόπιο του ΠαΣοΚ

Το θέμα με τη σύσταση Υπουργείου Έρευνας – Ανάπτυξης και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση απασχολεί και το ΠαΣοΚ.

Βασικά το ανεβάζει στα κάγκελα και ετοιμάζεται για σειρά πρωτοβουλιών που θα καταδείξουν όπως λένε την επιφανειακή προσέγγιση της κυβέρνησης και σε αυτό το θέμα. Όπως έμαθα, χθες υπήρξε σειρά επαφών μεταξύ του υπευθύνου Κ.Τ.Ε. Ανάπτυξης Γιώργου Νικητιάδη και του γραμματέα Τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας του κόμματος Πάνου Βάρδα προκειμένου να συντονιστούν οι κινήσεις τους.

Στη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο για «εξαγγελία νέων δομών για το θεαθήναι» προκειμένου να αντιμετωπιστεί η οργή των επιστημόνων που επιθυμούν διαφάνεια και αξιοκρατία. Επίσης καταγγέλλουν τον πρωθυπουργό πως «ο κατακερματισμός του ερευνητικού ιστού και ο διασκορπισμός ινστιτούτων, όπως φάνηκε πρόσφατα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, υπονομεύουν κάθε μακροπρόθεσμο στρατηγικό όραμα για την έρευνα, την καινοτομία και την προσαρμογή στις σύγχρονες εξελίξεις».

Ζητούν παράλληλα η έρευνα και η Ανάπτυξη να λειτουργήσουν ως μοχλός προόδου, ανταγωνιστικότητας και κοινωνικής συνοχής και όχι ως πεδίο εξυπηρέτησης συμφερόντων.

*** Οι γραβάτες δώρο του Νικητιάδη Την 3η Σεπτεμβρίου στην επετειακή εκδήλωση του ΠαΣοΚ σας είχα πληροφορήσει πως η πράσινη γραβάτα του Γιώργο Νικητιάδη «βραβεύτηκε» ως η καλύτερη της βραδιάς. Αυτή η ιστορία με τη μορφή γέλιων και πειραγμάτων συνεχίστηκε και στη ΔΕΘ με τον βουλευτή Δωδεκανήσων να υπόσχεται δώρο στους φίλους του μία αντίστοιχη γραβάτα. Οι παριστάμενοι θεώρησαν πως αυτά ήταν λόγια του αέρα, όμως ο υπεύθυνος του Κ.Τ.Ε. Ανάπτυξης κράτησε τον λόγο και αγόρασε από μία γραβάτα στους συντρόφους του. Δεν θα σας πω πόσες πήρε και σε ποιους τις έδωσε, αλλά αν δείτε, για παράδειγμα, τον εκπρόσωπο Τύπου με πράσινη γραβάτα σε κάποιο πάνελ ή κάποια εκδήλωση του ΠαΣοΚ να ξέρετε πως δεν την διάλεξε η σύζυγός του.

***

Οριοθέτηση ΑΟΖ με Λιβύη

Εκεί που η κυβέρνηση «έτρωγε ξύλο» από την εσωτερική δεξιά πλευρά της ΝΔ για την εξωτερική πολιτική αλλά και από την αντιπολίτευση, και υπό τη σκιά της έντονης κινητικότητας της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή, μια ανακούφιση κατάλαβα ότι υπήρξε χθες το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Γιατί; Επειδή, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κήρυξε με τον ασκούντα χρέη υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Ταχέρ Σαλέμ αλ Μπάουρ, την έναρξη της διαδικασίας για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης.

Καλή εξέλιξη, αλλά σας περιμένουμε να ολοκληρωθεί διότι έχουμε δει πολλά στο παρελθόν, ειδικά με τη Λιβύη. Βέβαια, όπως μου έλεγε κυβερνητική πηγή, μια αίσια έκβαση του διαλόγου με τη Λιβύη στο θέμα της ΑΟΖ θα θέσει τέρμα στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Για να δούμε.

***

Ενόχληση για τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Θα σας πάω τώρα στα εκκλησιαστικά, όχι στην Αγία Αικατερίνη του Όρους Σινά, όπου σιγά – σιγά επανέρχεται η ηρεμία, αλλά στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Έμαθα από καλή πηγή ότι υπάρχει ενόχληση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για την απόφαση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου να κινηθεί κόντρα στις επιθυμίες του κ. Βαρθολομαίου πηγαίνοντας στο 8ο Συνέδριο Ηγετών Παγκοσμίων και Παραδοσιακών Θρησκειών στην Αστάνα του Καζακστάν.

Εκεί μπορεί να βρέθηκαν περισσότεροι από 100 θρησκευτικοί ηγέτες από 60 χώρες του κόσμου στο συνέδριο με θέμα, «διάλογος των θρησκειών: συνέργεια για το μέλλον», αλλά δεν άρεσε στο Φανάρι η συμμετοχή του κ. Θεοφίλου που βρέθηκε εκεί μαζί με τον Πατριάρχη Μόσχας και πασών των Ρωσιών κ. Κυρίλλου.