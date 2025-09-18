Την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ειδικότερα, ο κ. Μητσοτάκης αναχωρεί τη Δευτέρα για τη Νέα Υόρκη, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες και τις επαφές της 80ής Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο των εργασιών του Οργανισμού, το βράδυ της Τρίτης, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το περιεχόμενο και τα μηνύματα που θα σταλούν σε μια περίοδο που οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται εκ νέου στο προσκήνιο.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν από ελληνικής πλευράς ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης και ο διπλωματικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού Μίλτων Νικολαϊδης. Από την Τουρκία θα μετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο διπλωματικός σύμβουλος Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς.

Στόχος «ανοιχτοί δίαυλοι»

Κατά πληροφορίες, στόχος του τετ-α-τετ, είναι η αποκλιμάκωση και η διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας, σε μια συγκυρία όπου οι σχέσεις Αθήνας–Άγκυρας έχουν επιβαρυνθεί εκ νέου.

Σε αυτή την γραμμή κινήθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την διάρκεια της χθεσινής του συνέντευξης, κατά την οποία επιχείρησε να στείλει διπλό μήνυμα. Από τη μία, διαβεβαίωσε ότι «με την Τουρκία θα επιδιώκουμε πάντα να έχουμε ανοιχτούς διαλόγους, ειλικρινή συζήτηση». Από την άλλη, τόνισε πως η ελληνική εξωτερική πολιτική παραμένει ενεργητική, φέρνοντας ως παραδείγματα την ολοκλήρωση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, την προώθηση θαλάσσιων πάρκων και την πρώτη φάση του διαγωνισμού με τη Chevron.

Μάλιστα ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση για «θερμό επεισόδιο» στο Αιγαίο, χωρίς ωστόσο αυτό να επιτρέπει εφησυχασμό.

Το Piri Reis και η NAVTEX

Το κλίμα εντάθηκε εκ νέου με την προαναγγελία της Τουρκίας για έρευνες του ωκεανογραφικού Piri Reis στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, στην οποία η ελληνική πλευρά απάντησε με μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική άσκηση από τον Έβρο έως το νότιο Αιγαίο.

Την ένταση ήρθε να ενισχύσει η χθεσινή NAVTEX που εξέδωσε ο σταθμός της Σμύρνης, με την οποία η Άγκυρα επαναφέρει πάγιες αναθεωρητικές αξιώσεις γύρω από τη Συνθήκη της Λωζάνης και το καθεστώς αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών. Στο κείμενο γίνεται αναφορά σε δεκάδες νησιά – από τη Θάσο και τη Σαμοθράκη έως τη Ρόδο, την Κάρπαθο και το Καστελλόριζο – υποστηρίζοντας ότι «δεν επιτρέπεται να διεξάγονται στρατιωτικές δραστηριότητες στα χωρικά τους ύδατα».