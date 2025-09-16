Τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης (ΠαΣοΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέας Αριστεράς) προκάλεσε η άρνηση της πλειοψηφίας να αποδεχθεί διακομματικό προεδρείο στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα ήταν ενδεχομένως μια κίνηση που θα βοηθούσε στο να αποκτήσει η επιτροπή αξιοπιστία, καθώς η μακρόχρονη εμπειρία έχει αποδείξει ότι σε όλες τις έρευνες που διενεργήθηκαν επικράτησαν οι σκοπιμότητες της εκάστοτε πλειοψηφίας.

Έτσι, η ΝΔ προχώρησε κανονικά στην εκλογή του δικού της προεδρείου το οποίο αποτελούν ο Ανδρέας Νικολακόπουλος (πρόεδρος), η Μαρία Συρεγγέλα (αντιπρόεδρος) και η Ιωάννα Λυτρίβη (γραμματέας), ενώ εισηγητής ορίστηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Η εισηγήτρια του ΠαΣοΚ Μιλένα Αποστολάκη δήλωσε ότι «η ενορχηστρωμένη απόπειρα συγκάλυψης συνεχίζεται και πως «ό,τι και να μεθοδεύσει το Μαξίμου, η “γαλάζια” εγκληματική οργάνωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα αποκαλυφθεί», ενώ ο Λαζαρίδης της απάντησε συστήνοντάς της «να μην κάνει τέτοιες δηλώσεις γιατί περιμένουν πολλές εκπλήξεις το ΠαΣοΚ».

Πάντως ο Νικολακόπουλος κατόρθωσε να λάβει μια ψήφο παραπάνω από αυτές που έλαβαν τα άλλα δυο μέλη του προεδρείου (18 έναντι 17) και όλοι έψαχνα από πού προερχόταν. Τελικά, αποκαλύφθηκε πως η επιπλέον ψήφος ήταν του βουλευτή της Νίκης Νίκου Βρεττού, ο οποίος επιχειρώντας να αιτιολογήσει το σκεπτικό του, είπε ότι αναγνωρίζει στην πλειοψηφία το δικαίωμα να ορίσει τον δικό της πρόεδρο (για αυτό και τον ψήφισε), αλλά …διαφωνεί με το μονοκομματικό προεδρείο για αυτό και καταψήφισε τα υπόλοιπα μέλη.

H πλανεύτρα Θεσσαλονίκη που μαγεύει τους Πασόκους

«Θεσσαλονίκη μου γλυκιά…» λέει το λαϊκό άσμα και στα κάλλη της δεν αντιστάθηκαν οι Πασόκοι ούτε αυτή τη χρονιά. Μετά από ένα ωραίο διήμερο πως να επιστρέψεις από τη ΔΕΘ στη Χαριλάου Τρικούπη;

Ειδικά όταν έγιναν μετά από καιρό πολλές συντροφικές συνάξεις, αφού στη Θεσσαλονίκη συγκεντρώθηκαν όλες οι φυλές του ΠαΣοΚ και όχι μόνο διασκέδασαν, αλλά είδαν και τον πρόεδρο τους να παρουσιάζει ένα συνεκτικό κυβερνητικό πρόγραμμα, να ζητάει εκλογές και να βγάζει πέρα δίωρη ζωντανή συνέντευξη Τύπου χωρίς λάθη και γκάφες. Η Θεσσαλονίκη φέτος, όπως λένε, τους πήγε πολύ.

Η «σκηνοθεσία» της εμφάνισης Ανδρουλάκη

Τίποτα δεν άφησαν χωρίς προετοιμασία οι συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη. Το ζεστό πράσινο χρώμα που είχε ως φόντο ο Νίκος Ανδρουλάκης την πρώτη ημέρα και όχι το πράσινο του «λαχανόκηπου», όπως το περιέγραφαν στελέχη του κόμματος, σε συνδυασμό με τα μελετημένα πλάνα από δύο γερανούς και τις πολλές στατικές κάμερες, τις κάρτες που έπεφταν σωστά όταν μιλούσε ο Νίκος Ανδρουλάκης έδειξαν πως είχε γίνει σκηνοθετική προετοιμασία σε κάθε σημείο της ομιλίας. Αυτό δεν γινόταν τα προηγούμενα χρόνια και φαίνεται πως η Χαριλάου Τρικούπη διορθώνει γρήγορα τομείς στους οποίους έπασχε.

Μάχη για ένα καλό πλάνο Άλλο ένα στοιχείο που σχολιάστηκε θετικά ήταν η επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στα περίπτερα της ΔΕΘ. Τα σπρωξίματα, οι αγκωνιές και τα τζαρτζαρίσματα για ένα καλύτερο πλάνο δίπλα στον πρόεδρο του ΠαΣοΚ ήταν συνεχόμενα και η εικόνα αυτή θύμισε άλλες εποχές. Κάποιοι βέβαια που ήταν η πρώτη τους φορά στη ΔΕΘ ως μέλη της αξιωματική αντιπολίτευση δεν άντεξαν την πίεση, το σπρώξιμο και τον συνωστισμό και έμειναν πίσω, ενώ κάποιοι άλλοι θυμήθηκαν πως πριν λίγα χρόνια που το ΠαΣοΚ ήταν πιο μικρό κόμμα δεν υπήρχαν ούτε κάμερες ούτε τόσα στελέχη να ακολουθούν τον πρόεδρο τους ούτε τόσο ενδιαφέρον.

Οι ζεϊμπεκιές των πασόκων

Μετά την ομιλία του προέδρου του ΠαΣοΚ βουλευτές και στελέχη συγκεντρώθηκαν σε «πράσινο» μαγαζί δίπλα από τον Λευκό Πύργο. Εκεί πήγε και ο Ανδρουλάκης υπό τους ήχους του παραδοσιακού ύμνου του ΠαΣοΚ, ξέρετε αυτό το τραγούδι που λέει «ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος που ανατέλλει μας οδηγεί» και όχι το «καλημέρα ήλιε» που ακούγονταν μέχρι πρότινος.

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ αποχώρησε νωρίς για να ετοιμαστεί για τη συνέντευξη Τύπου, οι άλλι όμως έμειναν, και συνέχισαν στα Λαδάδικα τιμώντας και τις υπόλοιπες παραδόσεις της ΔΕΘ. Στα θετικά της βραδιάς, όπως έμαθα, ήταν πως κάποιοι θαμώνες τους αναγνώρισαν τους βουλευτές και ζητούσαν selfie μαζί τους κάτι που δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.

Επίσης, ο dj έβαλε από μόνος του το «αυτός, ο άνθρωπος αυτός» της Ρίτας Σακελαρίου που χόρευε παραδοσιακά ο Ανδρέας Παπανδρέου και τους το αφιέρωσε, ενώ ξεχωριστή ήταν η στιγμή που η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνα Σταρακά χόρεψε ζεϊμπέκικο και ο πρώην βουλευτής του νομού και επίσης δεινός χορευτής Δημήτρης Κωνσταντοπούλος την χειροκροτούσε δείχνοντας σε όλους πως δεν έχουν κάτι να χωρίσουν.

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Το τετ α τετ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν έχει κλειστεί ακόμη, όμως όλα συνηγορούν στο ότι οι δύο ηγέτες θα βρεθούν στην Νέα Υόρκη είτε στις 23 είτε στις 24 Σεπτεμβρίου. Ρώτησα κυβερνητική πηγή, πώς είναι το …κλίμα, και η απάντηση ήταν πως σίγουρα είναι …πιο βαρύ από ότι στο παρελθόν.

Τι έχει μεσολαβήσει; Τα θαλάσσια πάρκα και νέος χωροταξικός σχεδιασμός της χώρας. «Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι δύο πλευρές δεν πρέπει να μιλάνε» υποστηρίζει η ίδια πηγή. Συνέχισα να ρωτάω αν ο Κ. Μητσοτάκης θα θέσει το θέμα του casus belli στον Ταγίπ Ρετζέπ Ερντογάν. Η απάντηση ήταν και πάλι θετική. «Δεν μπορεί σήμερα μια χώρα να απειλεί την άλλη με πόλεμο» είπε.

Tο τηλεφώνημα Μητσοτάκη σε Σπανούλη

Το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής ομάδας μπάσκετ στο Eurobasket αποτελεί ακόμη αντικείμενο συζήτησης και ειδικά ο μικρός τελικός με την Φινλανδία. Μαθαίνω μάλιστα ότι ο αγώνας σχολιάστηκε και μεταξύ του Έλληνα και του Φινλανδού Πρωθυπουργού, σε τηλεφωνική τους επικοινωνία. Ο Μητσοτάκης μου είπαν ότι μίλησε τηλεφωνικά και με τον Βασίλη Σπανούλη.

Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας για τη μεγάλη επιτυχία του ιδίου και των παικτών μας, τονίζοντας πως όλη η Ελλάδα είναι περήφανη για την προσπάθεια τους, που οδήγησε την «επίσημη αγαπημένη» ξανά στο βάθρο μετά από 16 χρόνια.

Απάντηση 1024 λέξεων

Ούτε μία ούτε δύο, χίλιες είκοσι τέσσερις, λέξεις ήταν η απάντηση που έδωσε χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης όταν του ζητήθηκε να κάνει «ένα σχόλιο» για όσα είπε την προηγούμενη μέρα στη Θεσσαλονίκη ο αρχηγός του ΠαΣοΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Αν μέτρησα καλά πρέπει να μιλούσε για περισσότερο από ένα τέταρτο της ώρας. Και κάποιοι από όσοι τον άκουσαν αναρωτιόνταν αν ήταν απλή φλυαρία ή αν όντως η ομιλία και η συνέντευξη του Ανδρουλάκη είχαν τέτοιο περιεχόμενο που άξιζαν να λάβουν τόσο μακροσκελή απάντηση.

Φοβού τον Τσίπρα Τι παρατηρώ εσχάτως κι οφείλω να το καταθέσω τώρα; Ότι ο Παύλος Πολάκης όχι μόνο έχει αφήσει στην άκρη την εσωκομματική αντιπολίτευση επιλέγοντας πότε πότε να… καταπίνει πράγματα, αλλά με τον άλλοτε «ανταγωνιστή» του για την προεδρία Σωκράτη Φάμελλο «μιλά την ίδια γλώσσα» όταν αμφότεροι χρειάζεται, όλο και συχνότερα, ν’ αναφερθούν στον Αλέξη Τσίπρα. Η ανάγκη έγινε φιλοτιμία, μου φαίνεται, κι άρχισε να τους φέρνει όλο και πιο κοντά, όπως παρατηρούν άλλωστε όσοι ξέρουν πρόσωπα και καταστάσεις. Για κίνδυνο νέου κατακερματισμού έκανε λόγο ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ από τη ΔΕΘ, δεν αντέχει η κατάσταση άλλη διάσπαση, είπε στο ίδιο μήκος κύματος ο Χανιώτης βουλευτής που επίσης χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό απλό βουλευτή του κόμματος κι όχι κάτι περισσότερο από αυτό, επιμένοντας πως ό,τι είναι να γίνει στον δρόμο για την ανασυγκρότηση του χώρου είναι αδύνατον να μην έχει σκελετό «τον προγραμματικό λόγο που έχει εκπέμψει ο ΣΥΡΙΖΑ».

Ο Τσίπρας θυμήθηκε την Παλαιστίνη

Εκεί που κατηγορούσαν πρώην σύντροφοι του τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν παρεμβαίνει για το Παλαιστινιακό για να ασκήσει κριτική στο Ισραήλ για όσα πράττει στη Γάζα, χθες εμφανίστηκε και κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή την κατάληψη του σπιτιού του Παλαιστινίου σκηνοθέτη Μπασέλ Άντρα από τον ισραηλινό στρατό.

Ο Αλ. Τσίπρας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στάση τους απέναντι στην Παλαιστίνη. Γιατί η ξαφνική τοποθέτηση του; Επειδή με τον Μπασέλ Άντρα έχει καλή σχέση και τον περασμένο Ιούνιο στην Αθήνα το Ινστιτούτο Αλ. Τσίπρα του απένειμε το Βραβείο Ειρήνης των Πρεσπών, για το ντοκιμαντέρ “No Other Land”, μαζί με τον ισραηλινό σκηνοθέτη, Γιουβάλ Αμπραχάμ.