Χρειάστηκε να περάσουν 14 χρόνια από το 2011, που ψηφίστηκε ο νόμος 4001, γνωστός και ως «νόμος Μανιάτη», από τον τότε υπουργό Γιάννη Μανιάτη, ώστε να ζητήσει με δική της πρωτοβουλία η Chevron θαλάσσια οικόπεδα, αλλά και να βρεθεί στο υπουργείο Περιβάλλοντος ο Σταύρος Παπασταύρου, ένας υπουργός χωρίς παρωπίδες, για να υπάρξει προοπτική στο θέμα της έρευνας για υδρογονάνθρακες.

Η κάθοδος της Chevron και της Hellenic Energy στον διαγωνισμό για τις σχετικές έρευνες αποτελεί κομβική εξέλιξη για τον γεωπολιτικό χάρτη στην Ανατολική Μεσόγειο. Σίγουρα στο Μέγαρο Μαξίμου θα είχαν μια σχετική αγωνία μέχρι να εκδηλωθεί το ενδιαφέρον του αμερικανικού κολοσσού, το οποίο εκλαμβάνεται ως de facto στήριξη της χώρας μας έναντι ανταγωνιστών όπως η Λιβύη και η Τουρκία, που επιχειρούν να θέσουν εμπόδια κυρίως μέσω του παράνομου τουρκολυβικού μνημονίου.

Από ό,τι μαθαίνω, η ολοκλήρωση του διαγωνισμού θα προχωρήσει με διαδικασία fast track, ώστε στο τέλος του έτους να έχει περάσει και από τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου να επικυρωθεί από τη Βουλή η σχετική σύμβαση.

Μετά από αυτά, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον το σημερινό γεύμα στη Ρεβυθούσα με τη συμμετοχή του αρμόδιου υπουργού, των CEO των μεγάλων ενεργειακών εταιρειών της χώρας και του Αμερικανού τσάρου της Ενέργειας, Νταγκ Μπέργκαμ, ο οποίος θα συναντηθεί και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

***

Η ενόχληση της Τουρκίας

Καθόλου απαρατήρητα δεν περνάνε όλα αυτά από την Τουρκία. Αρκετά δημοσιεύματα αφορούν τις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι ενισχύεται ο ρόλος της στην Αν. Μεσόγειο με την υποστήριξη της Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με τα παραπάνω δημοσιεύματα, η χώρα μας προκήρυξε διαγωνισμό για αμερικανικές εταιρείες, με στόχο η ελληνική κυβέρνηση να σπάσει την επιρροή της Άγκυρας και να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

***

CHEVRON με άρωμα ΠαΣοΚ Δικαιωμένο αισθάνεται το ΠαΣοΚ σχετικά με τη CHEVRON. Από τη Χαριλάου Τρικούπη τονίζουν πως ο αμερικανικός κολοσσός που ήρθε να επενδύσει στη χώρα μας δικαιώνει μία πατριωτική πολιτική που ξεκίνησε το μακρινό 2010, καθώς εκείνη την περίοδο και μέχρι το 2014 μπήκαν οι βάσεις και η Ελλάδα προχώρησε στην οριοθέτηση περιοχών εντός της δικής της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, κατοχυρώνοντας τα κυριαρχικά της δικαιώματα και ανοίγοντας τον δρόμο για την αξιοποίηση του εθνικού πλούτου. Συγκεκριμένα, με νόμο του Γιάννη Μανιάτη το 2011 δημιουργήθηκε το πλαίσιο για τους υδρογονάνθρακες και ορίστηκαν τα όρια της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), ενώ στη συνέχεια ολοκληρώθηκαν και οι σεισμικές έρευνες, που σήμερα αξιοποιούν οι εταιρείες για να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή. Μάλιστα, σκαλίζοντας λίγο θα δει κάποιος, πως το 2014 έγινε διεθνής διαγωνισμός για 20 θαλάσσια οικόπεδα στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης. Σε αυτά τα 20 συμπεριλαμβάνονται και τα 5 για τα οποία σήμερα εκδηλώνει ενδιαφέρον η CHEVRON.

***

Κατηγορώ σε Τσίπρα για 3ο μνημόνιο

Πετάχτηκα χθες στο Χαϊδάρι, στη συγκέντρωση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μια συγκέντρωση, όχι ιδιαίτερα μεγάλη, στο πλαίσιο των περιοδειών που θα κάνει σε δήμους της Αττικής και στην περιφέρεια ο ίδιος, οι υπουργοί και οι βουλευτές για να ενισχύσουν επικοινωνιακά το πακέτο μέτρων που εξήγγειλε το περασμένο Σάββατο στη ΔΕΘ.

Ο Κυρ. Μητσοτάκης πήγε εκεί απ’ όπου έκανε τα πρώτα του βήματα το 2004 ως νέος βουλευτής και, μέσα σε όσα είπε βρήκε πάλι την ευκαιρία να θυμηθεί τον Αλέξη Τσίπρα που, κατά τον ίδιο, πριν από 10 χρόνια, εξαπάτησε τους πολιτικούς αρχηγούς και οδήγησε τη χώρα σε εκλογές, για να εφαρμόσει τελικά ένα 3ο μνημόνιο το οποίο «τσάκισε» τη μεσαία τάξη στους φόρους και έκανε την Ελλάδα ουραγό της Ευρώπης.

«Όλα αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε», είπε, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο, ότι ο κόσμος ασχολείται με το τι έκανε ο Τσίπρας το 2015 και όχι με το τι κάνει η σημερινή κυβέρνηση για την ακρίβεια και τα υπόλοιπα προβλήματά του.

***

Η κόντρα ΠαΣοΚ με Σκέρτσο

Στο ΠαΣοΚ βλέπουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλά για συναινέσεις, όμως δεν τον πιστεύουν. Βλέπετε, δεν είναι μόνο η σφοδρή αντιπαράθεση με τον Παύλο Μαρινάκη το προηγούμενο διάστημα, ούτε το γεγονός πως η κυβέρνησή σφετερίζεται προτάσεις του ΠαΣοΚ, με πιο πρόσφατη το εθνικό απολυτήριο. Ήταν και η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου που κατηγόρησε το ΠαΣοΚ για «κλόπυ πέιστ» συνθημάτων της ΝΔ.

«Το να μιλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη για αλήθεια, μοιάζει με ανέκδοτο» απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς, και θυμίζει την ίδια ώρα στον υπουργό Επικρατείας τις αναρτήσεις του με τα ηλιοβασιλέματα… αλλά και τα προγραμματικά «κλόπυ πέιστ» της κυβέρνησης σε μία σειρά από θέματα. Από συναίνεση καλά πάμε.

***

Πόση άμυνα θα παίξει ο Φάμελλος;

Σήμερα στις 12:00 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη Τύπου του Σωκράτη Φάμελλου και μια ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα ξέρει ότι δεν θα την αποφύγει, και έχει προετοιμαστεί για αυτό. Πόσο πειστικά θα είναι αυτά που θα πει, είναι άλλο θέμα. Διότι, όλα όσα ήταν να πει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για το πρόγραμμα κυβερνητικής διεξόδου, τα είπε χθες στην κεντρική ομιλία του.

Προτροπές να διαφοροποιηθεί από τον πρώην πρωθυπουργό έχει δεχθεί, αλλά ορισμένοι θεωρούν παράτολμο να τις υιοθετήσει και να τραβήξει στα άκρα το σχοινί. Απόσταση θα κρατήσει, βέβαια, τουλάχιστον αυτό έπιασαν οι κεραίες μου στα πέριξ της Κουμουνδούρου.

***