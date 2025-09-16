Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 16/9 στην Ανδρο. Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική στην Παλαιόπολη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ που μεταβαίνει με Ε/Π του Π.Σ., 5 οχήματα, εθελοντές και 2 Α/Φ. Συνδρομή από μηχανήματα έργου ΟΤΑ.