Φωτιά ξέσπασε στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο.

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.