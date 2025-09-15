Η εντολή δέσμευσης από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος των περιουσιακών στοιχείων της Πόπης Σεμερτζίδου εξαιτίας της εμπλοκής της στο δαιδαλώδες σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έμεινε ασχολίαστη από την Κουμουνδούρου.

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού επικαλείται τις σχετικές πληροφορίες, θυμίζει πως «η κ. Σεμερτζίδου δεν ήταν μια τυχαία επιχειρηματίας, αλλά διετέλεσε συντονίστρια κοινοτικών πόρων της ΝΔ». Ως εκ τούτου, «φαίνεται πως η ‘επιτελική’ και ‘άριστη’ κυβέρνηση Μητσοτάκη ξέρει να διαλέγει τους σωστούς ανθρώπους για την κατάλληλη ‘δουλειά’».

«Ο κ. Μητσοτάκης και η ΝΔ δεν μπορούν να παριστάνουν τους ανήξερους» συμπληρώνουν από την Κουμουνδούρου, επιμένοντας πως «η πολιτική ευθύνη είναι δική τους. Το δικό τους στέλεχος κατηγορείται για ένα σκάνδαλο εκατομμυρίων». Γι’ αυτό και προσθέτουν ότι «οι πολίτες δικαιούνται απαντήσεις» σε τρία βασικά ερωτήματα: «Ποιος την όρισε; Ποιος την κάλυπτε; Ποιος έκανε τα στραβά μάτια;»

«Η χώρα δεν μπορεί να πορεύεται με μια κυβέρνηση που βουλιάζει στα σκάνδαλα και στήνει δίκτυα πελατειακής εξουσίας. Οι πολίτες αξίζουν δικαιοσύνη, διαφάνεια, αξιοκρατία. Όχι κομπίνες με τα λεφτά των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, που τα στερούνται τίμιοι άνθρωποι της δουλειάς» υποστηρίζουν από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Καταλήγουν δε ότι «η κυβέρνηση πρέπει να δώσει στη Βουλή την δυνατότητα να στείλει τους υπουργούς Βορίδη και Αυγενάκη στη Δικαιοσύνη, όπως αναφέρει το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο στραγγαλισμός της Βουλής τον Ιούλιο του 2025 ούτε έχει ξεχαστεί, ούτε θα αφήσουμε να ξεχαστεί».