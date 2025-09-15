Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε οδηγός τρόλεϊ στο κέντρο του Πειραιά και ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία. Συγκεκριμένα, χθες Κυριακή, στη συμβολή των οδών Αγίου Ελευθερίου και Μυκόνου, τρία άτομα έκαναν έφοδο στο τρόλεϊ που οδηγούσε και τον ξυλοκόπησαν άγρια.

Το τρόλεϊ που οδηγούσε το θύμα – το οποίο μετά το άγριο περιστατικό βίας οδηγήθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο τραυματισμένο – σταμάτησε την πορεία του πριν τη στάση καθώς τη διέλευσή του εμπόδισε άλλο σταθμευμένο όχημα.

Οπως ο ίδιος κατήγγειλε, οι τρεις δράστες αρχικά του επιτέθηκαν φραστικά και στη συνέχεια τον ξυλοκόπησαν άγρια και τράπηκαν σε φυγή.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα και συγκεντρώνει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής για να ταυτοποιήσει τους δράστες.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία της υπόθεσης δεν προκύπτει ότι η επίθεση συνδέεται με τον οδηγό του σταθμευμένου αυτοκινήτου που εμπόδιζε το τρόλεϊ.