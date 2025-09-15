Κύκλωμα μαστροπείας και εμπορίας ανθρώπων ελέγχει η ΕΛ.ΑΣ. στην Θεσσαλονίκη καθώς μία 16χρονη εκδιδόταν online για πάνω από έναν χρόνο.

Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι η ανήλικη μπήκε σε ένα διαμέρισμα και στην συνέχεια την ακολούθησε ένας 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη καθώς όλα έδειχναν ότι έκλεισαν ραντεβού μαζί της μέσω ιστοσελίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες 16χρονη από το καλοκαίρι του 2024 έκλεινε ραντεβού μέσα από «ροζ» ιστοσελίδα και έβαζε ψεύτικα στοιχεία ότι ήταν 19 ετών.

Οι ίδιες πληροφορίες να αναφέρουν πως το έκανε έπειτα από παρότρυνση μίας γυναίκας η οποία της είχε δώσει το διαμέρισμα για να κλείνει τα ραντεβού και να πηγαίνει με τους πελάτες. Η εν λόγω γυναίκα έπαιρνε μερίδιο από τα ραντεβού της 16χρονης.