Ο Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων ανακοίνωσε την ύπαρξη κρούσματος Δυτικού Νείλου σε πολίτη της περιοχής. Μάλιστα, ήδη ανακοινώθηκε ότι θα γίνουν πρόσθετες δράσεις ψεκασμού και καταπολέμησης των κουνουπιών.

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του ΕΟΔΥ στη χώρα μας είχαν καταγραφεί 75 περιστατικά. Από αυτά έξι νοσηλεύονται, εκ των οποία τα πέντε σε ΜΕΘ, ενώ πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Μέχρι στιγμής δεν είχε καταγραφεί κάποιο κρούσμα στην Εύβοια. Η πλειοψηφία τους ήταν στη Θεσσαλία και την Αττική.

Η ανακοίνωση του Δήμου για το κρούσμα Δυτικού Νείλου

«Ο Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων ενημερώνει τους δημότες ότι καταγράφηκε επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου σε πολίτη της ευρύτερης περιοχής μας, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας διαβιβάστηκαν από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Υπενθυμίζουμε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως μέσω τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών. Οι περισσότεροι άνθρωποι που μολύνονται δεν εμφανίζουν συμπτώματα, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να παρουσιαστούν ήπια συμπτώματα όπως πυρετός, πονοκέφαλος, μυαλγίες ή εξανθήματα, ενώ σπανιότερα μπορεί να εμφανιστούν σοβαρότερα προβλήματα.

Ο Δήμος σε συνεργασία με την αρμόδια Περιφέρεια, έχει ήδη προβεί σε πρόσθετες δράσεις ψεκασμού και καταπολέμησης κουνουπιών σε δημόσιους χώρους και σας καλεί να λάβετε ατομικά μέτρα προστασίας, όπως:

Χρήση εντομοαπωθητικών στο δέρμα και στα ρούχα καθώς και εντομοαπωθητικών χώρου.

Τοποθέτηση σητών σε παράθυρα και πόρτες.

Απομάκρυνση στάσιμων νερών (πιατάκια γλαστρών, κουβάδες, λεκάνες κ.λπ.) που μπορούν να γίνουν εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών.

Χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών στους εσωτερικούς χώρους.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες προστασίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ www.eody.gov.gr.

Η προστασία της δημόσιας υγείας είναι προτεραιότητά μας. Σας καλούμε όλους να συμβάλετε στην προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης του ιού»