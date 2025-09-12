Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει σήμερα Παρασκευή μετά από αίτημα της Πολωνίας, με θέμα την είσοδο μη επανδρωμένων ρωσικών αεροσκαφών (drones) στον εναέριο χώρο της χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, η νοτιοκορεατική προεδρία του Συμβουλίου. Την ίδια ώρα σειρά ερωτημάτων διατυπώνονται για το κατά πόσον το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει τα ρωσικά drones και αν η τελευταία ρωσική επίθεση βοήθησε τους επιτελείς της ευρωατλαντικής συμμαχίας να βγάλουν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα για το μέλλον.

Τα ρωσικά drones και η στήριξη των συμμάχων του ΝΑΤΟ

Η έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου του ΟΗΕ έρχεται σε συνέχεια της νυχτερινής αεροπορικής επιχείρησης της Τρίτης προς Τετάρτη κατά την οποία η Πολωνία, με τη στήριξη συμμάχων από το ΝΑΤΟ, κατέρριψε πολλαπλά ρωσικά drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της, όπως κατήγγειλε η Βαρσοβία.

Ο ισχυρισμός της Ρωσίας

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι τα εν λόγω drones πραγματοποιούσαν επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη δυτική Ουκρανία, και δεν υπήρχε σχέδιο για πλήγματα εντός της Πολωνίας.

Η Βαρσοβία ωστόσο απέρριψε αυτό τον ισχυρισμό μιλώντας για σκόπιμη ενέργεια της Μόσχας και ζήτησε από το ΝΑΤΟ την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, το οποίο προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των νατοϊκών συμμάχων σε περίπτωση που ένα από τα κράτη μέλη θεωρήσει ότι υπάρχει απειλή εναντίον του.

Πολιτικό και στρατιωτικό τεστ της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ

Μετά την εισβολή των 19 ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και αναλυτές έκαναν λόγο για «πολιτικό και στρατιωτικό τεστ από την πλευρά της Ρωσίας». Η δράση του ΝΑΤΟ ήταν πολύ λιγότερο αποτελεσματική συγκριτικά με τον τρόπο που δρα η Ουκρανία έναντι της Ρωσίας, σχολιάζει το Politico σε ανάλυσή του για το συμβάν.

Η Συμμαχία κατέρριψε περίπου τρία drones. Το Κίεβο συνήθως ισχυρίζεται ότι το ποσοστό αναχαιτίσεών του κυμαίνεται από 80% έως 90%, παρότι δέχεται πολύ μεγαλύτερες επιθέσεις.

Οπως σχολίασε η Ουλρίκε Φράνκε, ανώτερη πολιτική συνεργάτιδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, υπήρξε μια μεγάλη «αναντιστοιχία» μεταξύ του χαμηλού κόστους εξοπλισμού που χρησιμοποίησε η Ρωσία και της δαπανηρής στρατιωτικής αντίδρασης του ΝΑΤΟ.

«Τι θα κάνουμε, θα στέλνουμε F-16 και F-35 κάθε φορά; Δεν είναι βιώσιμο. Πρέπει να εξοπλιστούμε καλύτερα με συστήματα κατά των drones», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η εμπειρία της Ουκρανίας

Η Ουκρανία χρησιμοποιεί χιλιάδες drones αναχαίτισης κάθε μήνα και μπορεί να αντιμετωπίσει εκατοντάδες drones σε μία νύχτα.

Οι ευρωπαϊκοί στρατοί θα χρειαστεί να αλλάξουν τα παραδοσιακά πρότυπα που προβλέπουν προμήθειες ακριβών όπλων, δήλωσε πρόσφατα ο πρώην αρχηγός του γαλλικού επιτελείου άμυνας, στρατηγός Τιερί Μπιρκάρ, στο Politico.

«Είναι πιθανώς προτιμότερο να αγοράζει κάποιος παρτίδες των 10, 15, 20 ή ίσως 50», τόνισε. «Λίγη σημασία έχει αν θα παρέχεται συντήρηση για 20 χρόνια, γιατί σε έναν χρόνο, αυτό το πράγμα είτε θα είναι νεκρό στο πεδίο της μάχης είτε θα είναι απαρχαιωμένο», τόνισε ο ίδιος.

«Το ΝΑΤΟ έχει καθυστερήσει»

Ο Τσάρλι Σαλόνιους-Πάστερνακ, διευθύνων σύμβουλος του think tank Nordic West Office με έδρα το Ελσίνκι, τόνισε πως η προσαρμογή της αντίδρασης του ΝΑΤΟ στον μαζικής παραγωγής, χαμηλού κόστους εξοπλισμό της Ρωσίας έχει καθυστερήσει πολύ.

«Ποια είναι τα διδάγματα ως προς τον τρόπο εντοπισμού και κατάρριψης φθηνών drones, μπορεί να υπάρξει αντίδραση χωρίς τη χρήση πυραύλων πολλών εκατομμυρίων ευρώ; Φυσικά και μπορεί, αλλά αυτό δεν είναι νέο μάθημα», ανέφερε ο ίδιος, προσθέτοντας: «Τι έχει κάνει όμως η ευρωπαϊκή πολιτική ηγεσία για αυτό;».

«Κάποιες χώρες προσαρμόζουν τα οπλοστάσιά τους –κυρίως όσες αισθάνονται πιο έντονα την απειλή–, αλλά χρειάζεται χρόνος για να εφαρμοστούν οι δημοσιονομικές αποφάσεις», πρόσθεσε.

H Γερμανία ενισχύει την πολωνική αεράμυνα

Την εντατικοποίηση της γερμανικής συμβολής στην επιτήρηση του πολωνικού εναέριου χώρου ανακοίνωσε το Βερολίνο διπλασιάζοντας τα Eurofighter που είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα στη νατοϊκή Πολωνία.

«Η Γερμανία θα επεκτείνει την παρουσία της στο Air Policing (την επιτήρηση στον αέρα) διευρύνοντας τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει στη Βαλτική και την Πολωνία» ανέφερε την Πέμπτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους.

Μέχρι στιγμής, όπως επισημαίνουν γερμανικά μέσα, η Γερμανία συμμετέχει στην προάσπιση του εναέριου χώρου στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ με μια συστοιχία Patriot και συμμετοχή στις πτήσεις επιτήρησης.

Επίσης η ομάδα ετοιμότητας που είναι σταθμευμένη στη βάση Λάαγκε αναμένεται να επεκτείνει την αποστολή της ως τις 30 Δεκεμβρίου του 2025, τρεις μήνες μετά το προγραμματισμένο τέλος της. Παράλληλα θα διπλασσιαστούν τα μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter στην περιοχή, από δύο σε τέσσερα,προκειμένου να αυξηθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα της νατοϊκής Συμμαχίας.

Σύμφωνα με τη Welt, πέντε drones βρίσκονταν σε άμεση τροχιά πτήσης προς βάση του ΝΑΤΟ προτού αναχαιτιστούν από ολλανδικά μαχητικά αεροσκάφη Lockheed Martin F-35. Αεροσκάφος ανεφοδιασμού του ΝΑΤΟ, ιταλικό αεροπλάνο επιτήρησης και γερμανικό σύστημα αεράμυνας Patriot φέρονται επίσης να συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Αυτό σημαίνει ότι χρειάστηκαν δισεκατομμύρια δολάρια σε εξοπλισμό για την αντιμετώπιση φθηνών ρωσικών drones Gerbera – απομιμήσεων του ιρανικού Shahed, η παραγωγή των οποίων εκτιμάται πως δεν ξεπερνά τα 10.000 δολάρια για το καθένα.

Τελικά, αυτή η χαμηλού κόστους εισβολή προκάλεσε πολύ υψηλού επιπέδου αντίδραση, εκτιμά το politco.

Στη βάση του ίδιου προβληματισμού ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισήμανε ότι τα πανάκριβα αεροπορικά συστήματα αεράμυνας MIM-104 Patriot και τα γαλλοϊταλικά συστήματα αεροπορικής άμυνας SAMP/T, που κοστίζουν εκατοντάδες εκατ. δολάρια το καθένα, δεν αποτελούν λογική επιλογή για χρήση εναντίον των φθηνών ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών καμικάζι.

Γερμανοί εφοπλιστές καταγγέλλουν υβριδικές επιθέσεις

Αίσθηση προκαλεί στο μεταξύ η συνέντευξη του γενικού διευθυντή της Ένωσης Γερμανών Εφοπλιστών Μάρτιν Κρέγκερ, ο οποίος δηλώνει στο Spiegel ότι έχουν αυξηθεί οι υβριδικές επιθέσεις κατά γερμανικών πλοίων προκαλώντας «μεγάλη τεχνική πρόκληση για την ασφάλεια σε πολλές ναυτιλιακές εταιρείες». Όπως προσθέτει από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και μετά, καταγράφεται σημαντική αύξηση τέτοιων περιστατικών ακόμη και εντός των γερμανικών χωρικών υδάτων.

Οι «επιθέσεις» αυτές γίνονται είτε με τη μορφή παρεμβολών σε σήματα ή με κυβερνοεπιθέσεις που μπλοκάρουν συστήματα GPS ή ΑΙS. Μάλιστα αναφέρει ότι έτσι μπορεί να αυξηθεί και ο κίνδυνος συγκρούσεων πλοίων από προβλήματα στη λειτουργία των συστημάτων ασφαλούς πλοήγησης.

Τέλος, για «εκφοβισμό» που εκπορεύεται απευθείας από το Κρεμλίνο κάνει λόγο ο πολιτικός των Χριστιανοδημοκατών, αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Νόρμπερτ Ρέτγκεν. Όπως τόνισε το ΝΑΤΟ πρέπει να επιδείξει ενότητα.«Δεν θα μας διχάσουν με αμερικανική επιρροή» τόνισε, προσθέτοντας μάλιστα ότι η Γερμανία «δεν είναι ακόμη έτοιμη αμυντικά για τον πόλεμο με ντρόουνς», καθώς και ότι πρέπει ακόμη να αρθούν «νομικά εμπόδια».

Ποιες χώρες στήριξαν το αίτημα της Πολωνίας για σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αίτημα της Πολωνίας για συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ, που θα διεξαχθεί σήμερα Παρασκευή στις 15:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, έλαβε στήριξη από πολλά μέλη του ΣΑ (Σλοβενία, Δανία, Ελλάδα, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο).

Το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι η Πολωνία ζήτησε επισήμως τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας.