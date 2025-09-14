Για τις επτά το απόγευμα της Κυριακής είναι προγραμματισμένη η αναχώρηση του «Οξυγόνου» από το λιμάνι της Σύρου με προορισμό τη Γάζα. Πρόκειται για το ελληνικό καράβι που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla, με στόχο «να σπάσει ο παράνομος ισραηλινός αποκλεισμός» και «να δημιουργήσει έναν λαϊκό, αλληλέγγυο, ανθρωπιστικό διάδρομο που θα ενώσει την Γάζα με ολόκληρο τον κόσμο». Ο διεθνής στόλος απαρτίζεται από περισσότερα από 40 πλοία και πληρώματα από 44 χώρες.

Αύριο, Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου αναμένεται να αποπλεύσει το ελληνικό πλοίο «Οξυγόνο», από το λιμάνι της Ερμούπολης στη Σύρο, συμμετέχοντας στο διεθνές εγχείρημα Global Sumud Flotilla.#FreePalestine 🇵🇸#GlobalSumudFlotilla 🇵🇸#AllEyesOnGaza 🇵🇸 pic.twitter.com/WrFF7zwJk7 — john 🪡 ntin (@JohnToyp) September 13, 2025

«Πονάμε για τη Γάζα, νιώθουμε ασφυξία, γι’ αυτό και το σκάφος μας λέγεται “Οξυγόνο”»

«Όταν παρακολουθούμε τις εικόνες που έρχονται από τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, πονάμε. Πονάμε γιατί βλέπουμε τους συνανθρώπους μας και παιδιά να σφαγιάζονται. Πονάμε επειδή ακόμα νοιαζόμαστε. Και επειδή νοιαζόμαστε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με τις εικόνες που βλέπουμε καθημερινά, νιώθουμε ασφυξία. Ονομάσαμε το σκάφος της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla “Οξυγόνο”, γιατί οξυγόνο σημαίνει ζωή», εξηγεί ο Αγησίλαος Κουλούρης, μέλος του March to Gaza Greece.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ο Αγησίλαος Κουλούρης υποστηρίζει ότι «το οξυγόνο όμως έχει ταυτιστεί και με τη δικαιοσύνη. Γιατί οξυγόνο ζητούσε ο Τζορτζ Φλόιντ, οξυγόνο είχαν ανάγκη οι άνθρωποι στην Πύλο που πνίγηκαν […] οξυγόνο ζητούσαν τα παιδιά στα Τέμπη. […] Ταυτόχρονα με τη γενοκτονία που συμβαίνει στη Γάζα, το αίτημά μας για οξυγόνο, συμβολικά και κυριολεκτικά, είναι πιο σημαντικό και υπαρκτό από ποτέ».

Από την πλευρά της, η Αγγελική Σαββαντόγλου, επίσης εκ του March to Gaza Greece, τονίζει: «Όσο οι άνθρωποί μας πλέουν προς τη Γάζα, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που ο καθένας μας μπορεί να κάνει και για να στηρίξει και τον στόλο και τον σκοπό του στόλου μας. […] Ο καθένας μας οφείλει και μπορεί να κάνει κάτι, από το πιο μικρό, για να γίνει κομμάτι αυτού του στόλου».

Αυτήν την ώρα, στο λιμάνι της Σύρου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις αποχαιρετισμού της αποστολής, με τον κόσμο να δείχνει τη στήριξή του και να στέλνει το μήνυμα ότι «όλα τα μάτια είναι στραμμένα στη Γάζα».

Οι διοργανωτές ζητούν από τους πολίτες να απαιτήσουν «ασφαλές πέρασμα για τα καράβια» και να γίνουν η προστασία τους. «Ξέρουμε ότι οι ελληνικές Αρχές δεν θα μας το κάνουν εύκολο […]. Ξέρουμε ότι ισραηλινές Αρχές θα μας επιτεθούν […]. Οι μόνοι που μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια μας είστε όλοι εσείς. Σας ζητάμε να έχετε τα μάτια σας στραμμένα πάνω στον στόλο, να έχετε τα μάτια σας πάντα στραμμένα στη Γάζα» υπογραμμίζουν.