Και δεύτερο πλοίο του Στόλου για τη Γάζα επλήγη, πιθανόν και πάλι από drone, στα χωρικά ύδατα της Τυνησίας, όπου βρισκόταν αγκυροβολημένο, όπως ανακοίνωσε το Global Sumud Flotilla (GSF), τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη και δείχνουν πλάνα από κάμερα ασφαλείας. Πρόκειται για το υπό βρετανική σημαία πλοίο Alma. Ευτυχώς, ούτε αυτή τη φορά υπήρξαν θύματα.

Moment the main vessel in the Gaza Flotilla was bombed by Israeli drone carrying incendiary device last night.

Footage from another boat shows the moment the boat was struck.

Tunisian police are still maintaining fire was started onboard from a cigarette!pic.twitter.com/wlFjXYKvhJ — Ragged Trousered Philanderer (@RaggedTP) September 9, 2025

Σύμφωνα με το Reuters, η γνησιότητα των πλάνων επιβεβαιώθηκε μέσα από πολλαπλές διαδικασίες ελέγχου:

Τα χαρακτηριστικά της εξωτερικής όψης του πλοίου ταίριαζαν με αρχειακές φωτογραφίες.

Η τοποθεσία επαληθεύτηκε μέσω ιστοσελίδων παρακολούθησης πλοίων, ενώ η μορφολογία του εδάφους, ο δρόμος και η θέση του, συνέπιπταν με δορυφορικές εικόνες.

Η ημερομηνία των πλάνων επιβεβαιώθηκε από τον εκπρόσωπο της Global Sumud Flotilla, Ουαέλ Ναουάρ.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η διαφορά στην ένδειξη της ώρας που εμφανίζεται στο βίντεο πιθανότατα οφείλεται στο ότι η κάμερα είχε εγκατασταθεί στην Ισπανία, η οποία βρίσκεται μία ώρα μπροστά από την Τυνησία.

Aνακοίνωση που δημοσιοποίησε ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (GSF) μέσω Instagram, αναφέρει πως το σκάφος υπέστη ζημιές στο κατάστρωμα λόγω φωτιάς, όμως το πλήρωμα και οι επιβαίνοντες είναι σώοι. Ο GSF πρόσθεσε εξάλλου πως υποπτεύεται ότι το πλήγμα έγινε από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα, έπειτα από πανομοιότυπο συμβάν την προηγούμενη νύχτα.

«Δεύτερη νύχτα, δεύτερη επίθεση drone», συνόψισε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μέλανι Σβάιτσερ, συντονίστρια της πρωτοβουλίας.

Ο Στόλος για τη Γάζα βλέπει στις ενέργειες αυτές «ενορχηστρωμένη προσπάθεια» να εμποδιστεί η «αποστολή μας», αλλά διαβεβαιώνει πως «συνεχίζεται».