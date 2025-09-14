Ένας 33χρονος δικυκλιστής έχασε τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου, στη Λιανή Άμμο, στον δρόμο Χαλκίδας–Αρτάκης, στην Εύβοια.

Ο οδηγός της μηχανής εκινείτο στο ρεύμα προς Αρτάκη, όταν, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, όπως μεταδίδει το evima, ένα φορτηγάκι επιχείρισε να κάνει αναστροφή προς Χαλκίδα, στο ύψος της κάβας κρασιών «Νεμέα». Ο 33χρονος δεν πρόλαβε να το αποφύγει και συγκρούστηκε βίαια στην καρότσα που πήγαινε μπροστά του.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο νεαρός δικυκλιστής έχασε ακαριαία τη ζωή του.

Η μηχανή εκτοξεύτηκε στην απέναντι προστατευτική μπάρα, τυλίχθηκε στις φλόγες και, ενώ συνέχισε να καίγεται, κατέληξε λίγα μέτρα πιο κάτω, έξω από το κέντρο διασκέδασης «FIX».

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, η Πυροσβεστική και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι περισυνέλεξαν τη σορό του νεαρού και τη μετέφεραν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού του αυτοκινήτου.