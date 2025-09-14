Αποκαταστάθηκε η ηρεμία στους Αμπελόκηπους, μετά την αναστάτωση που προκάλεσε απειλή μέσω email για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στην περιοχή, σε σούπερ μάρκετ γνωστής αλυσίδας, μέχρι τα μεσάνυχτα.

Αμέσως, οι αρχές τέθηκαν σε συναγερμό και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και κλιμάκιο του Τμήματις Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), ενώ για λόγους ασφαλείας αποκλείστηκε η περιοχή και πραγματοποιήθηκαν εκτροπές κυκλοφορίας στους γύρω δρόμους και συγκεκριμένα στις οδούς Σεβαστουπόλεως και Αρκαδίας.

Ωστόσο, μετά από ενδελεχή έρευνα δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο, με αποτέλεσμα οι δρόμοι να δοθούν εκ νέου στην κυκλοφορία.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό του αποστολέα του απειλητικού μηνύματος.