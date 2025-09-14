Κλειστή είναι η οδός Σεβαστουπόλεως στους Αμπελόκηπους, καθώς διεξάγονται έρευνες από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) για βόμβα στην περιοχή.

Είχε προηγηθεί απειλητικό mail, με πολλούς αποδέκτες, που έφθασε στην Αστυνομία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε υποκατάστημα γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ, που πρόκειται να εκραγεί στις 12 τα μεσάνυχτα.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται εκτροπές κυκλοφορίας στην οδό Σεβαστουπόλεως, από της οδό Κορινθίας έως την οδό Ήλιδος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στην οδό Αρκαδίας, από το ύψος της λεωφόρου Μεσογείων.