Η Ερίκα Κερκ, χήρα του δεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, προχώρησε σε δηλώσεις το βράδυ της Παρασκευής τονίζοντας ότι το μήνυμα και η αποστολή του συζύγου της θα γίνουν «πιο δυνατά, πιο τολμηρά, πιο ηχηρά και μεγαλύτερα από ποτέ» και ότι «οι κραυγές της θα αντηχούν σε όλο τον κόσμο σαν πολεμικό κάλεσμα».

«Μου άρεσε να ξέρω ότι ένα από τα συνθήματά του ήταν “ποτέ μην παραδίνεσαι”», είπε για τον σύζυγό της. «Δεν θα παραδοθούμε ποτέ».

Ο Τσάρλι Κερκ, συνιδρυτής της ακροδεξιάς νεανικής οργάνωσης Turning Point USA, πέθανε αφού πυροβολήθηκε θανάσιμα ενώ μιλούσε στο Utah Valley University (UVU), στην πρώτη εκδήλωση της φθινοπωρινής περιοδείας της οργάνωσης στα πανεπιστήμια, το απόγευμα της Τετάρτης. Η Ερίκα Κερκ δήλωσε ότι η περιοδεία θα συνεχιστεί παρά τον πρόωρο θάνατο του συζύγου της.

«Σε έναν κόσμο γεμάτο χάος, αμφιβολία και αβεβαιότητα, η φωνή του συζύγου μου θα συνεχίσει να υπάρχει και θα ηχήσει πιο δυνατά και πιο καθαρά από ποτέ, και η σοφία του θα αντέξει», είπε.

«Δεν έχετε ιδέα τι μόλις απελευθερώσατε σε όλη τη χώρα»

Η Ερίκα Κερκ, μιλώντας το βράδυ της Παρασκευής από τα γραφεία της Turning Point USA, είπε ότι ο Τσάρλι δολοφονήθηκε επειδή «κήρυττε ένα μήνυμα πατριωτισμού, πίστης και του ελέους του Θεού».

«Οι κακοποιοί που ευθύνονται για τη δολοφονία του συζύγου μου δεν έχουν ιδέα τι έκαναν», είπε. «Πρέπει όλοι να ξέρουν το εξής: αν νομίζατε ότι η αποστολή του συζύγου μου ήταν ισχυρή πριν, δεν έχετε ιδέα τι μόλις απελευθερώσατε σε όλη τη χώρα και τον κόσμο».

Σε αυτό που η οργάνωση περιέγραψε ως «ομιλία της προς το έθνος», η Ερίκα Κερκ ευχαρίστησε τις αστυνομικές αρχές και όσους συμμετείχαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του υπόπτου για τη δολοφονία του συζύγου της. Ο Τάιλερ Ρόμπινσον, 22 ετών, συνελήφθη την Παρασκευή σε σχέση με τον θανάσιμο πυροβολισμό και την Τρίτη αναμένεται να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Ευχαρίστησε επίσης τον Τζέι Ντι Βανς, τον οποίο χαρακτήρισε στενό φίλο του συζύγου της, αλλά και τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Κύριε Πρόεδρε, ο σύζυγός μου σας αγαπούσε και ήξερε ότι κι εσείς τον αγαπούσατε», είπε. «Η φιλία σας ήταν εκπληκτική».

Η Ερίκα Κερκ μίλησε εκτενώς για τις χριστιανικές αξίες του συζύγου της, λέγοντας ότι αν είχε θέσει υποψηφιότητα, θα επικεντρωνόταν στο να «αναζωογονήσει την αμερικανική οικογένεια» και ότι αφιέρωσε μεγάλο μέρος του χρόνου του ενθαρρύνοντας τους νέους να βρουν συντρόφους και να δημιουργήσουν οικογένειες. Είπε ότι ο αγώνας στον οποίο είχε αφοσιωθεί δεν ήταν πολιτικός αλλά «πάνω απ’ όλα πνευματικός».

Ποιος ήταν ο Τσάρλι Κερκ

Με διχαστική γλώσσα και συχνά ρητορική με στοιχεία μισαλλοδοξίας, ο Τσάρλι Κερκ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προσέλκυση νέων, κυρίως ανδρών, στο κίνημα “Make America Great Again” (MAGA). Ήταν γνωστός για τις φλογερές και διακριτικές του απόψεις, δεν πίστευε στον διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους και έλεγε ότι οι Δημοκρατικοί «εκπροσωπούν όλα όσα μισεί ο Θεός».

Υποστήριζε ότι η Δύση βρίσκεται σε «πνευματική μάχη» με την «woke» κουλτούρα, τον μαρξισμό και το Ισλάμ, ζητούσε πλήρη απαγόρευση της ιατρικής φροντίδας για τρανς άτομα, χαρακτήριζε τη μετανάστευση από μουσουλμανικές χώρες «αυτοκτονία πολιτισμού» και διέδιδε θεωρίες συνωμοσίας για την ήττα του Τραμπ στις εκλογές του 2020.

Η σύζυγός του χρησιμοποίησε την ομιλία της για να κινητοποιήσει τους νέους – απευθυνόμενη σε μαθητές λυκείου και φοιτητές – ώστε να συνεχίσουν τον αγώνα του. Τους προέτρεψε να δημιουργήσουν ή να ενταχθούν σε τοπικά παραρτήματα της Turning Point USA στα σχολεία και τα πανεπιστήμιά τους.

«Θέλει να κάνετε τη διαφορά και μπορείτε», είπε. «Το κίνημα δεν πάει πουθενά και θα γίνει μόνο πιο δυνατό όταν συμμετέχετε».

Η Ερικα Κερκ είναι επιχειρηματίας και πρώην νικήτρια του διαγωνισμού Miss Arizona και γνώρισε τον σύζυγό της το 2018. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε το 2020 και παντρεύτηκε λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα. Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, μία κόρη κι έναν γιο.

Δείτε την ομιλία της:

Η ανάρτηση του Λευκού Οίκου

Ένα σύντομο βίντεο – αφιέρωμα στον Τσάρλι Κερκ δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος στο X, παραθέτοντας μια φράση του.

«Στη στοργική μνήμη του Τσάρλι Κερκ, ενός ατρόμητου πατριώτη και ανθρώπου με ακλόνητη πίστη, που αφιέρωσε τη ζωή του στην Αμερική.

“Είναι μεγαλύτερο από εσένα, θέλω να το θυμάσαι αυτό… Είναι μεγαλύτερο από εμένα – είσαι εδώ για να κάνεις τη ζωή κάποιου άλλου καλύτερη, για την επιδίωξη της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας”».