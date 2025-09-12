Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι οι αρχές των ΗΠΑ πιστεύουν «με μεγάλη βεβαιότητα» ότι ο δράστης που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα βρίσκεται υπό κράτηση.

«Νομίζω ότι με υψηλό βαθμό βεβαιότητας τον έχουμε υπό κράτηση» είπε ερωτηθείς σχετικά, ενώ πρόσθεσε ότι τον ύποπτο δράστη κατέδωσε ένα πολύ κοντινό του πρόσωπο, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει την ταυτότητά του.

Σημείωσε, ωστόσο ότι δεν γνωρίζει εάν ο ύποπτος είναι μέλος οργάνωσης ή εάν έδρασε μόνος του.

BREAKING: Trump says Charlie Kirk shooting suspect is in custody.pic.twitter.com/Zgzc3u3dRV — Clash Report (@clashreport) September 12, 2025

Νωρίτερα, το FBI είχε δημοσιοποιήσει βίντεο και φωτογραφίες του υπόπτου, ενώ προσέφερε αμοιβή έως και 100.000 δολάρια για πληροφορίες.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ ενημερώθηκε για τη σύλληψη πέντε λεπτά πριν μπει στο στούντιο, όπως είπε ίδιος και ευχήθηκε να του επιβληθεί η θανατική ποινή.

Τραμπ: «Πρέπει να νικήσουμε τους ριζοσπαστικούς αριστερούς ψυχοπαθείς»

Νωρίτερα, μιλώντας την Πέμπτη σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε ξανά στη «ριζοσπαστική Αριστερά», δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Πρέπει να νικήσουμε τους ριζοσπαστικούς αριστερούς ψυχοπαθείς. Πρέπει να τους χτυπήσουμε σκληρά».

Ωστόσο, τόνισε ότι η αντίδραση των υποστηρικτών του πρέπει να είναι ειρηνική, σημειώνοντας: «Ο Τσάρλι Κερκ δεν ήταν υπέρ της βίας. Αυτός είναι ο τρόπος που θέλω να αντιδράσουν οι άνθρωποι».

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να παραστεί στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ, του γνωστού ακτιβιστή και ιδρυτή της οργάνωσης Turning Point USA, ο οποίος δολοφονήθηκε την Τετάρτη ενώ μιλούσε σε πανεπιστήμιο στη Γιούτα.

Η σορός του Κερκ μεταφέρθηκε με το Air Force Two στο Φοίνιξ, πόλη στην οποία διέμενε και λειτουργούσε η έδρα της οργάνωσής του. Τον ίδιο συνόδευσαν από τη Γιούτα στην Αριζόνα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του Ούσα Βανς, ως ένδειξη συμπαράστασης προς τη χήρα του εκλιπόντος. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η ημερομηνία τέλεσης της κηδείας.