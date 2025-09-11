Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, αργά το βράδυ της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου, και οι 6 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της πώλησης των εκκλησιαστικών κειμήλιων στα Καλάβρυτα. Μεταξύ αυτών ο ηγούμενης της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου και ο καλόγερος βοηθός του. Η απολογία τους ξεκίνησε στις 11 το πρωί και ολοκληρώθηκε μετά από 12 ώρες.

Ειδικότερα, οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου στις 11 το πρωί και ξεκίνησαν τις απολογίες τους. Λίγο μετά τις 11.30 το βράδυ έγινε γνωστό ότι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα και οι 6 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και θα οδηγηθούν στη φυλακή.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος τους είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση που είναι κακούργημα, υπεξαίρεση και παράλειψη δήλωσης μνημείου, κατοχή και εμπορία.

Συγκεκριμένα, ο ηγούμενος μαζί με τον βοηθό του και άλλα τέσσερα άτομα κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας που επιχειρούσε να πουλήσει δύο Ευαγγέλια και τουλάχιστον 17 εικόνες (όλα ανεκτίμητης αξίας) στην τιμή των 200 χιλιάδων ευρώ.

Τι φέρεται να είπε ο μοναχός

Εισαγγελέας: Πού βρήκατε τις εικόνες;

Μοναχός: Ήταν της γιαγιάς μου.

Το κλιμάκιο της ΓΑΔΑ που έχει εγκατασταθεί θα αποκαλύψει αν τελικά τα ευρήματα είναι της Μονής της γιαγιάς ή από κάπου αλλού.

Στο εκκλησιαστικό κομμάτι επιχειρείται restart στην Μονή.

«Ως ένδειξη στήριξης και για να σηματοδοτήσει το κλείσιμο μιας δύσκολης περιόδου για το αρχαιότερο μοναστήρι της Ελλάδας, ο Μητροπολίτης Ιερώνυμος, αλλάζοντας το πρόγραμμά του, θα τελέσει ο ίδιος την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ανήμερα της εορτής του Τιμίου Σταυρού, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου. Καλεί παράλληλα το ποίμνιο να στηρίξει με την προσευχή του την Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία», γράφει το kalavrytanews.

Με την αυτοπρόσωπη παρουσία του είναι βέβαιο πως θα έχει την δυνατότητα να μιλήσει και με τους μοναχούς για να του αποκαλύψουν πιθανώς και άλλες πληροφορίες για την περίεργη αυτή υπόθεση.