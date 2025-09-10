Αντικείμενα ανεκτίμητης πολιτιστικής κληρονομιάς στα Καλάβρυτα παραλίγο να τεθούν προς πώληση, με το κύκλωμα να φαίνεται πως τα διαπραγματευόταν έναντι 200.000 ευρώ, ποσό πολύ μικρότερο από την πραγματική αξία τους που φτάνει τις 300.000€.

Την ίδια στιγμή, η Μονή Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα προχωρά σε επίσημη απογραφή των κειμηλίων της, για να διαπιστωθεί αν ανάμεσά τους βρίσκονται και όσα βρέθηκαν στην κατοχή των αρχαιοκαπήλων.

Θα «μιλήσουν» οι κάμερες

Ανοίγουν οι κάμερες του μουσείου, όπου φυλάσσονται τα πολύτιμα κειμήλια της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου. Ειδικοί θα κοιτάξουν καρέ καρέ κάθε πιθανή ύποπτη κίνηση των μοναχών ή και άλλων. Ελπίζουν το βιντεοληπτικό υλικό να δώσει πολύτιμα στοιχεία.

Αίσθηση προκαλεί η παραίτηση του γνωστού δικηγόρου Ανδρέα Θεοδωρόπουλου από την υπεράσπιση των κατηγορουμένων.

Τι φέρεται να είπε ο μοναχός

Εισαγγελέας: Πού βρήκατε τις εικόνες;

Μοναχός: Ήταν της γιαγιάς μου.

Το κλιμάκιο της ΓΑΔΑ που έχει εγκατασταθεί θα αποκαλύψει αν τελικά τα ευρήματα είναι της Μονής της γιαγιάς ή από κάπου αλλού.

Στο εκκλησιαστικό κομμάτι επιχειρείται restart στην Μονή.

«Ως ένδειξη στήριξης και για να σηματοδοτήσει το κλείσιμο μιας δύσκολης περιόδου για το αρχαιότερο μοναστήρι της Ελλάδας, ο Μητροπολίτης Ιερώνυμος, αλλάζοντας το πρόγραμμά του, θα τελέσει ο ίδιος την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ανήμερα της εορτής του Τιμίου Σταυρού, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου. Καλεί παράλληλα το ποίμνιο να στηρίξει με την προσευχή του την Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία», γράφει το kalavrytanews.

Με την αυτοπρόσωπη παρουσία του είναι βέβαιο πως θα έχει την δυνατότητα να μιλήσει και με τους μοναχούς για να του αποκαλύψουν πιθανώς και άλλες πληροφορίες για την περίεργη αυτή υπόθεση.