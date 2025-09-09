Κειμήλια και ιερούς θησαυρούς ανεκτίμητης αξίας εντόπισαν οι Αρχές στο κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας με ρασοφόρους. Μετά τη σύλληψη του ηγούμενου του Μέγα Σπηλαίου η Αστυνομία συνέλαβε τέσσερα ακόμα άτομα.

Ανάμεσά τους ο «Τζάκσον» από τη Νεμέα, ο οποίος φέρεται ως 69χρονος «αρχηγός», παρουσιαζόταν ως ειδικός εκτιμητής από την Κύπρο και ως ταμίας Γερμανού υποψήφιου αγοραστή.

Ο ενεχυροδανειστής που μαζί με τη σύζυγό του δραστηριοποιούνταν στο Αιγάλεω και αναλάμβαναν να βρουν άτομα με αρχαία αντικείμενα

Και ο φούρναρης που ενδιαφερόταν για τον εντοπισμό αρχαίων αντικειμένων. Στα ευρήματα της Αστυνομίας ήταν και νομίσματα. Παρουσιάζεται και σε μια άλλη υπόθεση που εμπλέκεται βοσκός από την Κόρινθο αλλά όχι οι μοναχοί. Ο βοσκός βρήκε τα αρχαία και τα πούλησε για 210.000 ευρώ.

Ο «Θανάσης»

Όλοι αυτοί οι θησαυροί θα είχαν πάει σε ιερόσυλους αρχαιοκάπηλους αν ένα τηλεφώνημα δεν κάρφωνε τα πάντα. Το τηλεφώνημα το έκανε κάποιος που συστήθηκε ως «Θανάσης».

29/7/2025: «Ξέρω 4 άτομα που θέλουν να πουλήσουν αρχαία, υπάρχει ένας Γερμανός που θέλει να τις αγοράσει».

5/8/2025 : «Σημειώστε ένα όνομα και το κινητό του τηλέφωνο, έχει ενεχυροδανειστήριο στο Αιγάλεω, ο άλλος λέγεται “…” και έχει επιχείρηση στα Καλάβρυτα, ο αδελφός του είναι μοναχός στα Καλάβρυτα».

Την ίδια ώρα, όμως ο πονοκέφαλος είναι να ταυτοποιηθούν μια σειρά από ευρήματα που δεν ανήκουν στην μονή. Τουλάχιστον μία εικόνα είχε δηλωθεί ως κλαπείσα από τη Σπάρτη, για αυτά δεν υπάρχουν πληροφορίες και ο ανώνυμος πληροφοριοδότης δεν διαφώτισε τις Αρχές.

Η «ιερή ταρίφα»

Αμέσως η αστυνομία ανέλαβε δράση. Μια γυναίκα έπαιξε τον ρόλο του ανθρώπου που θα δώσει λεφτά για αρχαία και ξεκινούν οι επαφές με το κύκλωμα και τα ραντεβού σε διάφορες περιοχές της Αττικής, της Κορίνθου, των Καλαβρύτων και της Λακωνίας.

Η αρχή έγινε μέσα Αυγούστου, με τον κτηνοτρόφο που ήθελε να πουλήσει τα αρχαία νομίσματα για την οποία είχε μεσολαβήσει ο ενεχυροδανειστής.

Σύμφωνα με τις Αρχές έγινε και συνάντηση στην Μονή όπου δειγματίστηκαν βυζαντινές εικόνες, δύο Ιερά Ευαγγέλια και δύο θρησκευτικά βιβλία της Ιεράς Μονής, τα οποία ήθελαν να πουλήσουν.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης στην Μονή που επιδείχτηκαν μια σειρά από αντικείμενα ο ηγούμενος φέρεται να ανέφερε: «Αν πάει καλά αυτή η δουλειά, θα πουλήσουμε και τους τοίχους».

Η σύλληψη των ρασοφόρων

Είχε φτάσει η 6η Σεπτεμβρίου. Σημείο συνάντησης ένας υπαίθριος χώρος πάρκινγκ σούπερ μάρκετ στους Αγίους Θεοδώρους σημείο που άλλαξε λίγη ώρα νωρίτερα και μεταφέρθηκε στην Τρίπολη. Τότε, ο ιερομόναχος υποστήριξε ότι λόγω της απόστασης δεν μπορούσε να πάει στην Τρίπολη και ζήτησε από τον μυστικό αστυνομικό να πάει εκείνος στην Ιερά Μονή Μεγάλου. Στην συνάντηση ο κτηνοτρόφος προσπάθησε να διαφύγει, πάνω του είχε 262 αρχαία νομίσματα, βέργες ραβδοσκοπίας και έναν αυτοσχέδιο ραβδοσκόπο.

Στις 14.30 οι μοναχοί βγήκαν από το Μεγάλο Σπήλαιο με τα 2 Ευαγγέλια, 11 θρησκευτικές εικόνες, 1 θρησκευτικό βιβλίο, ζητώντας τα χρήματα για να τα παραδώσουν.

Ακολούθησε η σύλληψη τους, με τους μοναχούς σύμφωνα με πληροφορίες να λένε αρχικά πως τα προς πώληση αντικείμενα ήταν από προσωπική τους συλλογή και όχι της Μονής.

Τι λέει ο αδελφός του συλληφθέντα ηγούμενου

Μιλώντας στο Live News o αδελφός του ηγούμενου ανέφερε πως «στο δωμάτιό του, στο κελί του μπορεί να είχε κάποια εικόνα όπως έχω κι εγώ στο σπίτι μου».

«Κατά καιρούς του έχουν χαρίσει οι δεσποτάδες από τις Σέρρες, από το Κάϊρο, έχει κάνει πολλά ταξίδια σε μοναστήρια. Επειδή ήταν αγαπητός του χαρίζανε», πρόσθεσε ο αδελφός του.

«Οργώνουν» χωράφια στα Καλάβρυτα για το άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος

Αποκαλύπτεται πως ο ηγούμενος είχε στην κατοχή του ένα πολύτιμο άγαλμα, το οποίο θα ξεπουλούσε στο ποσό των 10 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συζήτηση που είχε ο ηγούμενος με τους δύο αστυνομικούς, που υποδύονταν τους μεσάζοντες, τους αποκάλυψε πως είχε την κατοχή του μπρούτζινο άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος, ύψους 1,80 μέτρων, το οποίο ήταν πρόθυμος να το πουλήσει.

Όταν οι αστυνομικοί ζήτησαν να δουν το άγαλμα, ο ηγούμενος ισχυρίστηκε ότι δεν είναι δυνατόν, διότι είναι θαμμένο σε χωράφι κι όταν βρεθεί ο κατάλληλος αγοραστής, τότε θα ξεκινήσει τις διαδικασίες ώστε να το δει.

Βάσει αυτών των πληροφοριών οι Αρχές οργώνουν τα χωράφια γύρω από τη μονή, ώστε να εντοπίσουν το άγαλμα.