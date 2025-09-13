Σε ρυθμούς ΔΕΘ κινείται και επίσημα το ΠαΣοΚ με σύσσωμη την Κοινοβουλευτικά Ομάδα, αλλά και τους επιτελάρχες του κόμματος να πραγματοποιούν απόβαση από χθες στην Θεσσαλονίκη. Δημιουργώντας αυτό το Σαββατοκύριακο νέες αναμνήσεις σε γνώριμα μέρη.

Είναι άλλωστε η πρώτη φορά που το ΠαΣοΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο τιμόνι του του κόμματος, πηγαίνει στην ΔΕΘ ως αξιωματική αντιπολίτευση και οι προσδοκίες είναι μεγάλες.

Για το λόγο αυτόν αργά το βράδυ της Παρασκευής, και μόλις τελείωσε η ομιλία του Στέφανου Κασσελάκη στο Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο, έσπευσαν οι Νίκος Δασκαλάκης και Ηρακλής Δρούλιας ως υπεύθυνοι από την Χαριλάου Τρικούπη για να ετοιμάσουν την σκηνή που θα μιλήσει ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ και να κάνουν τα πρώτα τεστ για την ομιλία του προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη που θα γίνει σήμερα στις 19:30.

Οι προσδοκίες

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει σήμερα το ολοκληρωμένο πρόγραμμα του κόμματος που θα έχει ως έμφαση την μεταρρύθμιση στο κράτος. Παράλληλα αναμένεται γνωστοποιήσει τις πέντε εθνικές προτεραιότητές του κόμματος και να εξαπολύσει επίθεση στην κυβέρνηση.

Νωρίτερα, στις 11:00 ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, συνοδευόμενος από το οικονομικό επιτελείο του κόμματος που αποτελείται από τους βουλευτές Παύλο Γερουλάνο, Πάρι Κουκουλόπουλο, Μιλένα Αποστολάκη και Γιώργο Νικητιάδη, αλλά και τους τομεάρχες Γιώργο Παλαιοδήμο και Κωνσταντίνο Γάτσιο θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΘ.

Ενώ στη συνέχεια και μαζί με όλους τους βουλευτές του ΠαΣοΚ που βρίσκονται στην πόλη, αλλά και τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Ευρυβιάδη Ελευθεριάδη θα επισκεφθεί τα περίπτερα της 89ης έκθεσης.

«Προχώ» το πρόγραμμα

Την Παρασκευή και λίγο μετά τις 19:00 ο Νίκος Ανδρουλάκης εμφανίστηκε στο λόμπι Ξενοδοχείου που είχε προγραμματισμένη συνάντηση με δημοσιογράφους. Έκατσε περίπου δύο ώρες με για μία χαλαρή συζήτηση με τους εκπροσώπους του Τύπου.

Ένα ποτήρι κρασί έσπασε τον πάγο και η κουβέντα για την εθνική ομάδα του μπάσκετ έφερε αμέσως πιο κοντά τους συνδαιτημόνες.

Στην πορεία της συζήτησης ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ εξέφρασε την ανησυχία του για τα όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ. σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στην Ευρώπη.

Μιλώντας για την σημερινή ομιλία του στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» τόνισε ότι θα παρουσιάσει ένα εναλλακτικό προοδευτικό σχέδιο διακυβέρνησης και αναφερόμενος στο πρόγραμμα του ΠαΣοΚ για την δημόσια διοίκηση χαρακτήρισε το πρόγραμμα που κατάρτισε ο Σταύρος Μπένος και η ομάδα του πολύ… «προχώ».

Σχολίασε επίσης το θέμα της ακρίβειας που καλπάζει και εκτροχιάζει τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών και επεσήμανε πως ως προς τον πληθωρισμό, η χώρα μετατρέπεται σε χώρα Λατινικής Αμερικής.

Ο κ. Ανδρουλάκης στηλίτευσε επίσης το γεγονός ότι οι μισές επενδύσεις στη χώρα είναι real estate και πως το ΠαΣοΚ θα προτείνει ειδικά στις ακριτικές περιοχές να υπάρχει έλεγχος όλων των συμβολαίων αγοραπωλησιών που γίνονται για την έκδοση golden visa.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως ο Νίκος Ανδρρουλάκης υπογράμμισε πως η χώρα χρειάζεται εκλογές και πολιτική αλλαγή. Εκείνη την ώρα έσπασε ένα ποτήρι κρασί με τους περισσότερους να φωνάζουν «γούρι γούρι».