Στην Βόρεια Κορέα η διακυβέρνηση της χώρας είναι από το 1948 και έπειτα δεν είναι απλά κομματική υπόθεση, αλλά κυρίως οικογενειακή. Αυτό κατά τα φαινόμενα όχι μόνο δεν θα αλλάξει σύντομα (εκτός συγκλονιστικού απροόπτου), αλλά ήδη ο τρίτος Κιμ της οικογένειας και ανώτατος ηγέτης της χώρας, ο Κιμ Γιονγκ Ουν, εμφανίζεται να ετοιμάζει διάδοχο.

Η καινοτομία για τα δεδομένα της Πιονγκγιάνγκ; Αν ισχύουν οι εκτιμήσεις των ειδικών και των υπηρεσιών πληροφοριών της Νότιας Κορέας, τότε μετά τον θάνατο του «Σεβαστού Συντρόφου» και γενικού γραμματέα του Εργατικού Κόμματος Κορέας (WPK), δεν θα τον διαδεχθεί ένας ακόμα Κιμ, αλλά μία Κιμ.

Το «σεβαστό» παιδί του «Σεβαστού Συντρόφου» και το ταξίδι στην Κίνα

Εδώ και καιρό ο 41χρονος Κιμ Γιονγκ Ουν στις δημόσιες εμφανίσεις του συνοδεύεται από ένα κορίτσι οριακά στην εφηβεία του. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των διεθνών μέσων ενημέρωσης αυτή είναι η κόρη του και πιθανότατα η κληρονόμος και διάδοχος του.

Το κορίτσι έγινε ευρύτερα γνωστό πέραν της χώρας μετά από το πρόσφατο ταξίδι του Κιμ Γιονγκ Ουν στην Κίνα επ αφορμής της στρατιωτικής παρέλασης που είχε οργανώσει ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ για την νίκη της χώρας του επί της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Βίντεο και εικόνες που μεταδόθηκαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας την έδειχναν ακριβώς πίσω από τον πατέρα της και μπροστά από τον υπουργό Εξωτερικών Τσόε Σον Χούι καθώς κατέβαιναν από ένα τρένο στο Πεκίνο, να χειροκροτεί καθώς αξιωματούχοι της βορειοκορεατικής πρεσβείας στο Πεκίνο υποκλίνονταν στον πατέρα της και να στέκονται κοντά του καθώς καθόταν με ανώτερους αξιωματούχους σε μια αίθουσα συσκέψεων μέσα στο τρένο του.

Το κορίτσι, πιστεύεται ότι ονομάζεται Κιμ Τζου Άε και πιστεύεται ότι είναι 12 ή 13 ετών. Σχεδόν τίποτα άλλο δεν είναι γνωστό για αυτήν, ενώ το όνομα της είναι γνωστό μόνο μέσω των μαρτυριών του πρώην μπασκετμπολίστα του NBA Ντένις Ρόντμαν, ο οποίος σε μια εκ των αφήγησεων του από τις επισκέψεις του στην Βόρεια Κορέα (είχε αναπτύξει προσωπική επαφή με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, στα πλαίσια αυτού που έγινε γνωστό ως «διπλωματία του μπάσκετ» καθώς ο βορειοκορεάτης είναι μεγάλος φαν του αθλήματος) είχε αναφέρει το όνομα της νεογέννητης κόρης του Κιμ Γιονγκ Ουν την οποία κράτησε στην αγκαλιά του το 2013.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας από την πλευρά τους δεν έχουν αναφέρει ποτέ το όνομα της, και αρκούνται να μιλάνε για αυτήν ως το «σεβαστό» ή το «πιο αγαπημένο» παιδί του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Η Τζου Άε είναι η μόνη από τα παιδιά του Κιμ που πραγματοποιεί δημόσιες εμφανίσεις

Το 2023, η υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας σε σχετική ενημέρωση της προς τους βουλευτές εκτίμησε ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν και η σύζυγός του Ρι Σολ Τζου έχουν επίσης έναν μεγαλύτερο γιο και ένα μικρότερο τρίτο παιδί του οποίου το φύλο είναι άγνωστο.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέτρεψε στην κόρη του να εμφανιστεί δημόσια για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής εκτόξευσης διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου τον Νοέμβριο του 2022. Φωτογραφίες στα κρατικά μέσα ενημέρωσης έδειχναν την Κιμ Τζου Άε να φοράει λευκό παλτό και κόκκινα παπούτσια καθώς παρακολουθούσε έναν πύραυλο να εκτοξεύεται από απόσταση και να περπατάει χέρι-χέρι με τον πατέρα της.

Οι προσεκτικά σχεδιασμένες εμφανίσεις της περιλαμβάνουν δοκιμές πυραύλων, στρατιωτικές παρελάσεις και την εκτόξευση ενός ναυτικού αντιτορπιλικού βλήματος τον Απρίλιο.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέκτεινε πρόσφατα τις δημόσιες εμφανίσεις της κόρης του πέρα ​​από τις στρατιωτικές εκδηλώσεις, ώστε να συμπεριλάβει μερικά από τα πιο φιλόδοξα οικονομικά του έργα και πολιτιστικές εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκαινίων ενός παραθαλάσσιου θέρετρου τον Ιούνιο.

Θα είναι αυτή η διάδοχος;

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας εξέδωσε πέρυσι μια προσεκτική αξιολόγηση στην οποία θεωρεί την Κιμ Τζου Άε ως πιθανό διάδοχο του πατέρα της, επικαλούμενη μια ολοκληρωμένη ανάλυση των δημόσιων δραστηριοτήτων της και των πρωτοκόλλων ασφαλείας που της παρασχέηκαν για να παραστεί σε αυτές.

Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί διαφωνούν με αυτήν την εκτίμηση, επικαλούμενοι τη σχετικά νεαρή ηλικία του Κιμ Γιονγκ Ουν και την εξαιρετικά ανδροκρατούμενη φύση της ιεραρχίας εξουσίας της Βόρειας Κορέας.