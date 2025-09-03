Βίντεο που δείχνει μέλη της συνοδείας του βορειοκορεάτη προέδρου να καθαρίζουν σχολαστικά όλα τα έπιπλα, τα αντικείμενα και τις επιφάνειες που είχε αγγίξει ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ενώ απομάκρυναν και το ποτήρι του, μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, στο Πεκίνο, κάνει τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας ερωτηματικά.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν την Τετάρτη, μετά από τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στην κινεζική πρωτεύουσα, με την οποία ο Σι Τζινπίνγκ επιχείρησε να επιδείξει την αυξανόμενη ισχύ του έθνους του στον κόσμο.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε, δύο μέλη της βορειοκορεάτικης αποστολής φαίνεται να γυαλίζουν βιαστικά την πλάτη της καρέκλας όπου καθόταν ο Κιμ και να παίρνουν το ποτήρι του σε έναν δίσκο. Την ίδια στιγμή, ένας άνδρας φροντίζει να σκουπίσει τα ξύλινα μπράτσα του καθίσματος, ακόμη και το τραπέζι δίπλα του, σε μια προσπάθεια να εξαφανιστούν όλα τα ίχνη του DNA του

«Μετά τις διαπραγματεύσεις, το προσωπικό που συνόδευε τον επικεφαλής της Βόρειας Κορέας, κατέστρεψε προσεκτικά όλα τα ίχνη της παρουσίας του Κιμ», ανέφερε ο ρώσος δημοσιογράφος Αλεξάντερ Γιουνάσεφ στο κανάλι του στο Telegram, Yunashev Live.

«Πήραν το ποτήρι από το οποίο έπινε, σκούπισαν την ταπετσαρία της καρέκλας και τα μέρη των επίπλων που άγγιξε ο βορειοκορεάτης ηγέτης. Το επίσημο μέρος της συνάντησης τελείωσε, ο Πούτιν και ο Κιμ έφυγαν από το γραφείο πολύ ικανοποιημένοι και πήγαν να πιουν τσάι σε μια πιο χαλαρή ατμόσφαιρα».

Τα ίδια και με τον Πούτιν

Δεν είναι σαφές εάν ο Κιμ διέταξε την «απολύμανση», λόγω φόβων για τις μυστικές υπηρεσίες του Πούτιν ή τους Κινέζους, αλλά ο ηγέτης της Πιονγιάνγκ δεν είναι ο μόνος παγκόσμιος ηγέτης που ανησυχεί για την προστασία του DNA του. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα wionews.com, η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε από ρώσους πράκτορες για να προστατεύσουν το DNA του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι σωματοφύλακες του ρώσου ηγέτη φέρεται να συλλέγουν τα ούρα και τα κόπρανά του σε σφραγισμένες σακούλες, όταν βρίσκεται στο εξωτερικό και να τα παραδίδουν σε ειδικές βαλίτσες στη Μόσχα. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας (FPS) του Πούτιν προφανώς κάνει αυτό το τελετουργικό από το 2017, για να εμποδίσει εχθρικούς ηγέτες να εξακριβώσουν πληροφορίες για την υγεία του με βάση τα περιττώματά του.

Οι συγκεκριμένοι ηγέτες προστατεύουν «σαν κόρη οφθαλμού» το DNA τους, ώστε οι πολιτικοί τους αντίπαλοι (εντός ή εκτός χώρας) να μη γνωρίζουν την κατάσταση της υγείας τους. Σε αντίθεση περίπτωση, οποιαδήποτε διαρροή για ενδεχόμενο πρόβλημα υγείας (ακόμη και μη σοβαρό) που αντιμετωπίζουν, θα κλόνιζε το προφίλ τους ή θα αποτελούσε πολιτικό εργαλείο.

Τα παραδείγματα του παρελθόντος

Εξάλλου, στις συγκεκριμένες χώρες τα θέματα υγείας, ακόμη κι αν φαίνονται, θεωρούνται θέμα ταμπού και δε δημοσιεύονται. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του Μπορίς Γέλτσιν, όλοι γνώριζαν το πρόβλημα με το αλκοόλ που αντιμετώπιζε, όπως και την επιδείνωση της υγείας του, που αναγκαστικά δεν μπορούσε να παραμείνει κρυφή. Εντούτοις, μέχρι και την τελευταία στιγμή, παρουσιαζόταν η αντίθετη εικόνα.

Επίσης, στην περίπτωση της Κίνας, όταν ο πρωθυπουργός Τσου Εν Λάι διαγνώστηκε με καρκίνο στην ουροδόχο κύστη, σε ηλικία 77 ετών, ο 81χρονος Μάο Τσε Τουνγκ είχε διατάξει να μείνει κρυφή η διάγνωση και να καθυστερήσει η θεραπεία, φοβούμενος ότι ο Εν Λάι θα ζούσε περισσότερο από αυτόν και θα τον διαδεχόταν.