Ο Κιμ Γιονγκ Ουν αναχώρησε από την Πιονγκγιάνγκ με το χαρακτηριστικό πράσινο τρένο του τη Δευτέρα, με προορισμό το Πεκίνο. Για μία ακόμα φορά ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας επέλεξε να μεταβεί σε μία χώρα χρησιμοποιώντας τρένο.

Το ίδιο είχε πράξει και την προηγούμενη φορά που επισκέφτηκε την Κίνα, αλλά και σε άλλα ταξίδια του σε Βιετνάμ και Ρωσία. Ποιος είναι όμως ο λόγος που ταξιδεύει με τρένο;

Τι υπάρχει μέσα στα τρένα

Σε σύγκριση με τον γερασμένο στόλο των επιβατικών αεροσκαφών της Βόρειας Κορέας, τα αλεξίσφαιρα τρένα προσφέρουν έναν ασφαλέστερο και πιο άνετο χώρο για μια μεγάλη συνοδεία, φρουρούς ασφαλείας, φαγητό και ανέσεις, καθώς και ένα μέρος για να συζητηθούν οι ατζέντες πριν από τις συναντήσεις, λένε οι ειδικοί.

Δεν είναι σαφές πόσα τρένα έχουν χρησιμοποιήσει οι ηγέτες της Βόρειας Κορέας όλα αυτά τα χρόνια. Σύμφωνα με Μέσα του εξωτερικού τα τρένα έχουν 10 έως 15 βαγόνια το καθένα. Κάποια εξ αυτών χρησιμοποιούνται μόνο από τον Κιμ Γιονγκ Ουν και άλλα μεταφέρουν φρουρούς ασφαλείας και ιατρικό προσωπικό.

Παράλληλα, έχουν επίσης χώρο για το γραφείο του Κιμ, εξοπλισμό επικοινωνιών, ένα εστιατόριο και βαγόνια για δύο θωρακισμένες Mercedes. Από τις φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει τα βαγόνια είναι διακοσμημένα με χρυσαφένια οικόσημα και διακοσμητικά στοιχεία.

Στο γραφείο του Κιμ Γιονγκ Ουν υπάρχει πάντα ένας φορητός υπολογιστής με χρυσό ανάγλυφο, μια τράπεζα τηλεφώνων και κουτί με τα τσιγάρα που φέρει την υπογραφή του.

Πως διασχίζει τα σύνορα

Όταν ο Κιμ Γιονγκ Ουν πήγε με το τρένο στη Ρωσία, τα συγκροτήματα των τροχών του έπρεπε να επαναπροσδιοριστούν σε έναν συνοριακό σταθμό. Αυτό συνέβη επειδή οι δύο χώρες χρησιμοποιούν διαφορετικά μέτρα σιδηροδρόμων.

Στα ταξίδια του στην Κίνα υπάρχει πρόβλεψη για αλλαγή της ατμομηχανής του τρένου. Μάλιστα, οι κινέζοι φροντίζουν ακόμα και τις χρωματικές λεπτομέρειες, αφού το πρώτο βαγόνι είναι πάντοτε πράσινο.

Το τρένο μπορεί να φτάσει ταχύτητες έως και 80 χλμ/ώρα στο δίκτυο της Κίνας, σε σύγκριση με το μέγιστο των περίπου 45 χλμ/ώρα στις γραμμές της Βόρειας Κορέας.

Ο Κιμ ακολουθεί την παράδοση

Ο ιδρυτής ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Ιλ Σουνγκ, ο παππούς του Κιμ, ταξίδευε τακτικά με τρένο στο εξωτερικό. Το ίδιο έπραξε και ο πατέρας του Κιμ Γιονγκ Ιλ για να επισκεφθεί τη Ρωσία τρεις φορές. Μάλιστα, ταξίδεψε 20.000 χιλιόμετρα για να φτάσει στη Μόσχα το 2001.

Το 2022, η κρατική τηλεόραση έδειξε τον Κιμ Γιονγκ Ουν να κάνει αυτό που αποκάλεσε «εξαντλητική περιοδεία με τρένο» στη Βόρεια Κορέα. Σκοπός του ταξιδιού ήταν να επιθεωρήσει τις καλλιέργειες καλαμποκιού και να προωθήσει μια «κομμουνιστική ουτοπία».