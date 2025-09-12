Η έρευνα για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ πήρε νέα τροπή μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών υπόπτου από το FBI. Χρήστες του διαδικτύου θεωρούν ότι πρόκειται για τον Skye Valadez, έναν καλλιτέχνη ψηφιακής μουσικής με έδρα τη Γιούτα. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές, με την υπόθεση να περιβάλλεται από εικασίες και θεωρίες συνωμοσίας.

To FBI έδωσε στη δημοσιότητα νέες εικόνες που δείχνουν το ίδιο νεαρό άτομο με μαύρη μακρυμάνικη μπλούζα, καπέλο και γυαλιά ηλίου. Μέσα σε λίγες ώρες, κοινότητες όπως το 4chan και το Reddit γέμισαν θεωρίες, με πολλούς χρήστες να υποστηρίζουν ότι το άτομο αυτό είναι ο Valadez.

We’re releasing additional photos of the person of interest in connection with the murder of Charlie Kirk at Utah Valley University. Please send all tips available to: https://t.co/XXzYBH1GkE pic.twitter.com/DgLOlrU6Cx — Utah Public Safety (@UtahDPS) September 12, 2025

Την ίδια στιγμή, τον γύρο του διαδικτύου κάνουν πλάνα που δημοσίευσε το FBI με τον ύποπτο να τρέχει πάνω σε ταράτσα, φορώντας σκουρόχρωμα ρούχα.

«Ο Τσαρλ Κερκ νεκρός στα 31»

Όπως σημειώνουν χρήστες, ο Valadez είχε ανεβάσει στο SoundCloud ένα ανησυχητικό κομμάτι με τίτλο «Charlie Kirk Dead at 31» («Ο Τσαρλ Κερκ νεκρός στα 31») μερικές εβδομάδες πριν από το περιστατικό.

Το τραγούδι φέρεται να διαγράφηκε λίγο μετά τη δολοφονία, όμως στιγμιότυπα οθόνης με τον τίτλο του κυκλοφορούν ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα, τροφοδοτώντας τη φημολογία.

Χρήστες επεσήμαναν επίσης ότι στο παρελθόν το προφίλ του Valadez στο Facebook ανέφερε ως τοποθεσία το Σολτ Λέικ Σίτι, πόλη στη Γιούτα.

Αυτά τα στοιχεία, σε συνδυασμό με τις φυσικές ομοιότητες με τα πρόσωπα που εμφανίζονται στις εικόνες του FBI, οδήγησαν πολλούς να πιστεύουν ότι ο Valadez ίσως συνδέεται με την επίθεση.

Ορισμένοι χρήστες δημοσίευσαν μάλιστα φωτογραφίες του Valadez δίπλα στις εικόνες του FBI, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει ισχυρή ομοιότητα. Οι συγκρίσεις αυτές διαδόθηκαν γρήγορα σε πλατφόρμες όπως το Χ και το TikTok, προκαλώντας διαδικτυακή «καταιγίδα».

🚨BREAKING: 📰🗞️| News Sep 2025 Multiple sources on X report potential identification of Charlie Kirk shooter. 4chan intel points to Skye Valadez, a Utah resident, who allegedly uploaded a SoundCloud track titled “Charlie Kirk Dead at 31” a month ago. Possible ties to a “trans… pic.twitter.com/ieuSLxYu83 — Dailymindvirus (@dailymindvirus) September 11, 2025

Παράλληλα, κυκλοφόρησαν ισχυρισμοί πως στην επίθεση συμμετείχε ακόμα ένα άτομο, ο Omar Najera, ο οποίος είχε αναρτήσει «αινιγματικά» μηνύματα στο Χ τις ημέρες πριν από τη δολοφονία, πληροφορίες που επίσης παραμένουν ανεπιβεβαίωτες.

I think it’s time to find Omar. pic.twitter.com/e4QMKdDMDt — Gain of Fauci (@DschlopesIsBack) September 10, 2025

Τονίζεται πως παρά την έκταση που έχει πάρει η συγκεκριμένη θεωρία, βασίζεται αποκλειστικά σε υποθέσεις χρηστών του διαδικτύου και όχι σε αποδείξεις που έχουν παρουσιαστεί από τις διωκτικές αρχές. Εκπρόσωποι του FBI δεν έχουν συνδέσει τον Valadez με την υπόθεση και τα παραπάνω παραμένουν προς το παρόν απλές φήμες.