Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία δήλωση που περιγράφει «χειροπιαστά, χρονικά περιορισμένα και μη αναστρέψιμα βήματα» προς μια λύση δύο κρατών ανάμεσα στο Ισραήλ και στους Παλαιστίνιους πριν από μια συνάντηση ηγετών από όλο τον κόσμο.

Η επτασέλιδη δήλωση είναι το αποτέλεσμα διεθνούς διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στον ΟΗΕ τον Ιούλιο –με οικοδεσπότες τη Σαουδική Αραβία και τη Γαλλία– σχετικά με την πολύχρονη σύγκρουση. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ μποϊκόταραν την εκδήλωση.

Απόφαση που εγκρίνει τη δήλωση έλαβε 142 ψήφους υπέρ και 10 κατά ενώ 12 χώρες τήρησαν αποχή.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επέμεινε την Πέμπτη ότι το Ισραήλ δεν θα δεχτεί ποτέ παλαιστινιακό κράτος. Ήδη τα τρία τέταρτα των 193 κρατών-μελών του ΟΗΕ αναγνωρίζουν το κράτος που είχε ανακηρύξει η παλαιστινιακή ηγεσία το 1988.

Η Γερμανία και η Ιταλία παραμένουν οι μόνες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες που αντιστέκονται, αν και η ιταλική κυβέρνηση εμφανίζεται όλο και πιο διχασμένη. Πέντε ευρωπαϊκές χώρες έχουν απαγορεύσει εισαγωγές από τους παράνομους ισραηλινούς οικισμούς.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε την υιοθέτηση στον ΟΗΕ της δήλωσης της Νέας Υόρκης, η οποία αποσκοπεί στο να δώσει νέα ώθηση στη λύση των δύο κρατών ανάμεσα στο Ισραήλ και στους Παλαιστίνιους, με τον Γάλλο πρόεδρο να μιλά για ένα βήμα σε μια «μη αναστρέψιμη πορεία προς την ειρήνη».

«Υπό την ηγεσία της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας, 142 χώρες υιοθέτησαν τη δήλωση της Νέας Υόρκης για την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

