Στο «κόκκινο» έχει ανέβει η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά από το χτύπημα του Ισραήλ στην Ντόχα του Κατάρ εναντίον της ομάδας διαπραγματευτών της Χαμάς, το οποίο αν και κατά τα φαινόμενα ανεπιτυχές (οι πληροφορίες λένε ότι τα στελέχη της οργάνωσης είναι ακόμα ζωντανοί) θεωρήθηκε ευρέως, τόσο από τις χώρες του Κόλπου, όσο και πέραν της Μέσης Ανατολής ως μια απόδειξη ότι το Ισραήλ δεν ενδιαφέρεται για μια εκεχειρία, μια συμφωνία απελευθέρωσης των ομήρων και μια διευθέτηση της σύγκρουσης στην βάση της λύσης των δύο κρατών.

Κομβικής σημασίας για τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή το χτύπημα στην Ντόχα

Το πλήγμα στην Ντόχα, με βάση τουλάχιστον τις αντιδράσεις που αυτό προκάλεσε, θεωρείται κομβικής σημασίας για τις εξελίξεις στην περιοχή καθώς χαρακτηρίστηκε ως μια κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας του Κατάρ, που αποτελεί και την πρώτη τέτοια κίνηση από το 2023 μέχρι σήμερα στην οποία προχωρεί η κυβέρνηση Νετανιάχου εναντίον κάποιου αραβικού κράτους του Κόλπου.

Το γεγονός ότι το κράτος αυτό είναι το Κατάρ, το οποίο μάλιστα έχει διαδραματίσει όλο αυτό το διάστημα τον ρόλο του διαπραγματευτή μιας εκεχειρίας, ενισχύει την εκτίμηση ότι το Ισραήλ έχει πλέον υιοθετήσει μια τελείως διαφορετική στρατηγική στο ζήτημα της Γάζας.

Το Κατάρ θέλει συλλογική απάντηση μαζί με τα υπόλοιπα Αραβικά κράτη

Ενδεικτικές της κατάστασης όπως αυτή διαμορφώνεται στην περιοχή είναι οι δηλώσεις του πρωθυπουργού και ΥΠΕΞ του Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ αλ Θάνι, στο CNN ότι ετοιμάζεται συλλογική αντίδραση στην επιθετικότητα του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον αλ Θάνι, το Κατάρ έχει διαβουλεύσεις με συμμάχους του στην περιοχή και εξετάζουν μια μορφή συλλογικής αντίδρασης. «Ελπίζουμε πως θα είναι κάτι ουσιαστικό που θα αποτρέψει το Ισραήλ να συνεχίσει αυτό το μπούλινγκ», είπε μεταξύ άλλων.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ υπογράμμισε πως η ισραηλινή επίθεση δυναμίτισε τις προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα και απελευθέρωσης των ομήρων της Χαμάς. «Νομίζω πως αυτό που έκανε ο (πρωθυπουργός του Ισραήλ) Νετανιάχου χθες ήταν να σκοτώσει κάθε ελπίδα για τους ομήρους», είπε ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ αλ Θάνι.

Νετανιάχου: «Απελάστε τους τρομοκράτες ή δικάστε τους αλλιώς θα το κάνουμε εμείς»

Από την πλευρά του πάντως ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υπεραμύνθηκε της απόφασης της κυβέρνησης του να δώσει το πράσινο φωςγια την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα εναντίον ηγετών του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς, και ανέβασε μάλιστα την ένταση των δηλώσεων του αποστέλλοντας σκληρό μήνυμα στο Κατάρ και όχι μόνο. Στις δηλώσεις που έκανε σε βίντεο ο Νετανιάχου ανέφερε: «Λέω στο Κατάρ και σε όσες χώρες υποθάλπουν τρομοκράτες: πρέπει είτε να τους απελάσετε είτε να τους οδηγήσετε ενώπιον της δικαιοσύνης. Γιατί αν δεν το κάνετε, θα το κάνουμε εμείς».

Όπως τόνισε «Έχουμε κι εμείς μια 11η Σεπτεμβρίου. Θυμόμαστε την 7η Οκτωβρίου. Την ημέρα αυτή, οι ισλαμιστές τρομοκράτες διέπραξαν τη χειρότερη θηριωδία εναντίον του εβραϊκού λαού από την εποχή του Ολοκαυτώματος. Κάναμε ακριβώς ό,τι έκαναν οι ΗΠΑ όταν κυνήγησαν τους τρομοκράτες της Αλ Κάιντα στο Αφγανιστάν ή όταν πήγαν και σκότωσαν τον Οσάμα μπιν Λάντεν στο Πακιστάν. Οι χώρες που χειροκρότησαν τις ΗΠΑ για την εξόντωση του Οσάμα μπιν Λάντεν θα πρέπει να ντρέπονται που καταδικάζουν τώρα το Ισραήλ».