Το Κατάρ κλιμάκωσε την αντίδραση του απέναντι στο επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα κατά του ηγετικού πυρήνα των διαπραγματευτών της Χαμάς, εν μέσω αντιδράσεων από κράτη του Κόλπου για το θέμα, αλλά και ενώ πληθαίνουν οι αναφορές πως ο Ντόναλντ Τραμπ είχε οργισμένη τηλεφωνική συνομιλία για το ζήτημα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το Κατάρ συγκαλεί έκτακτη Αραβοϊσλαμική σύνοδο κορυφής στην Ντόχα

Σε συνέχεια των χθεσινών σκληρών δηλώσεων για συλλογική απάντηση των Αραβικών χωρών του Κόλπου, το Κατάρ ανακοίνωσε σήμερα ότι συγκάλεσε έκτακτη σύνοδο κορυφής Αραβικών και Ισλαμικών κρατών στην Ντόχα, την Κυριακή και την Δευτέρα που μας έρχεται, προκειμένου να συζητηθούν τα περιθώρια που υπάρχουν για μια συλλογική απάντηση απέναντι στην κίνηση του Ισραήλ, αλλά και για να υπάρξει καλύτερος συντονισμός.

Η Σαουδική Αραβία στο πλευρό του Κατάρ ότι αποφασίσει

Παράλληλα με τα παραπάνω ο Πρίγκιπας διάδοχος του θρόνου των Σαούντ, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, δήλωσε πως: «Η Σαουδική Αραβία απορρίπτει και καταδικάζει τις ισραηλινές επιθέσεις στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της «βάναυσης επιθετικότητας» εναντίον του Κατάρ την Τρίτη. Θα σταθούμε στο πλευρό του Κατάρ χωρίς περιορισμούς σε όλες τις ενέργειές του και θα αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητές μας για να το πετύχουμε αυτό».

Έξαλλος ο Τραμπ με τον Νετανιάχου για το χτύπημα

Το πλήγμα στην Ντόχα, δεν προβλημάτισε όμως μόνο τις περιφερειακές δυνάμεις στην Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πολλές αναφορές σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η κίνηση Νετανιάχου προκάλεσε την οργή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σήκωσε το τηλέφωνο και κάλεσε τον Νετανιάχου, απαιτώντας σε ιδιαίτερα σκληρό τόνο το Ισραήλ να μην χτυπήσει ξανά το Κατάρ. Όπως ανέφερε το Axios επικαλούμενο πηγές ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως: «Είναι απαράδεκτο. Απαιτώ να μην το επαναλάβετε», είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου στην τηλεφωνική επικοινωνία, σύμφωνα με τις πηγές.

Οι σύμβουλοι του Τραμπ σοκαρίστηκαν από την επίθεση, προσθέτει το δημοσίευμα, σημειώνοντας ότι μια πηγή κοντά στον Τραμπ εξέφρασε ανησυχία για τον τρόπο με τον οποίο ο Νετανιάχου και ο κορυφαίος σύμβουλός του, ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, χειρίστηκαν το θέμα, αποκαλώντας το «μια δυσάρεστη υπενθύμιση» συμπεριφορών που είχαν προκαλέσει ένταση με τον Τραμπ και κατά την προηγούμενη θητεία του.

Τουλάχιστον δύο τηλεφωνήματα μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου

Από την πλευρά της, στο δικό της ρεπορτάζ η Wall Street Journal ανέφερε ότι στην τηλεφωνική συνομιλία των δύο ανδρών, ο Τραμπ τόνισε στον Νετανιάχου πως η κίνηση του «δεν ήταν σοφή».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου απάντησε πως είχε πολύ στενά χρονικά περιθώρια για το πλήγμα κι αποφάσισε να αδράξει την ευκαιρία. Η WSJ πάντως ανέφερε ότι οι δύο πλευρές είχαν και δεύτερο τηλεφώνημα μερικές ώρες αργότερα και η συνομιλία ήταν κάπως πιο εγκάρδια, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να ρωτά αν η επιδρομή ήταν επιτυχής.