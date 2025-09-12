Λίγα χιλιόμετρα μακριά από εκεί που είχε σημειωθεί το θανατηφόρο τροχαίο, στα Μάλια, τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, μία μέρα μετά συνέβη νέο δυστύχημα, στην Κρήτη, με θύμα και πάλι μία νέα κοπέλα.

Ήταν λίγο πριν τα μεσάνυχτα, επί του ΒΟΑΚ, στο ύψος του Κουτουλουφαρίου στη Χερσόνησο Ηρακλείου, όταν η άτυχη 20χρονη προσπάθησε μέσα στη νύχτα να διασχίσει κάθετα τον δρόμο και παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ που οδηγούσε 21χρονος. Το όχημα κινείτο κανονικά στο ρεύμα του με κατεύθυνση προς τον Άγιο Νικόλαο, όταν η κοπέλα με καταγωγή από Ουκρανία, που διέμενε στο Ηράκλειο, βρέθηκε να διασχίζει κάθετα, υπό αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες, τον δρόμο ταχείας κυκλοφορίας και παρασύρθηκε, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Σύμφωνα με διερχόμενο οδηγό, που επικαλείται το Cretalive, λίγο πριν από τη νέα τραγωδία, τελευταία στιγμή είχε αντιληφθεί την παρουσία της κοπέλας που κινείτο πεζή στον ΒΟΑΚ και κατάφερε να την αποφύγει, όχι όμως και ο επόμενος οδηγός, ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Τα σενάρια

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρχές και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Δυστυχώς, ήταν ήδη πολύ αργά για την παροχή της οποιασδήποτε συνδρομής στη νεαρή αλλοδαπή. Ο 21χρονος οδηγός του ΙΧ συνελήφθη.

Οι αρχές και συγκεκριμένα ο Β’ Σταθμός ΒΟΑΚ, που διενεργεί την προανάκριση, ψάχνει από μαρτυρίες να διακριβώσει τι προηγήθηκε και πως η κοπέλα βρέθηκε τόσο αργά τη νύχτα να διασχίζει κάθετα έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, χωρίς κτίρια εκατέρωθεν. Ερευνάται παράλληλα αν ισχύουν οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αναφέρουν ότι ενδεχομένως είχε προηγηθεί διαπληκτισμός με φιλικό της πρόσωπο.

Σημειώνεται ότι το πρωί του Σαββάτου, οικογένεια, συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν την 23χρονη δικυκλίστρια που χάθηκε στην άσφαλτο, λίγα χιλιόμετρα μακριά, τα ξημερώματα της Πέμπτης.