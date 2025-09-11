Ήδη από νωρίς το πρωί της Τετάρτης, μικρές ομάδες διαδηλωτών είχαν ανταποκριθεί στα καλέσματα μέσω του Telegram και προσπάθησαν να συγκεντρωθούν για να εφαρμόσουν το σύνθημα της ημέρας: «Μπλοκάρουμε τα πάντα (Bloquons tout)».

Αλλά στα καίρια σημεία και στις βασικές οδικές αρτηρίες, οι διαδηλωτές αντιμετώπισαν άμεση καταστολή.

Πριν καλά καλά ξημερώσει, δακρυγόνα έπεφταν ήδη βροχή για να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε προσπάθεια αποκλεισμού.

Κινητοποιήθηκαν 80.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες, σύμφωνα με την απερχόμενη γαλλική κυβέρνηση.

Ωστόσο, πολυάριθμες δράσεις πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας σε όλη τη χώρα, με μεγάλης κλίμακας συγκεντρώσεις και κάποια βίαια επεισόδια σε ορισμένες πόλεις. Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών κατέγραψε 550 δημόσιες συγκεντρώσεις και 262 αποκλεισμούς, με 175.000 συμμετέχοντες σε όλη τη Γαλλία. Η CGT (Γενική Συνομοσπονδία Συνδικάτων) ανέφερε 250.000 διαδηλωτές, ενώ το κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία» κάνει λόγο για έως και 500.000 άτομα.

Παρ’ όλα αυτά, η Γαλλία δεν βρέθηκε σε κατάσταση lockdown ούτε παρέλυσε, όπως κάποιοι ανέμεναν.

«Grève sauvage»

Γεννημένο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το καλοκαίρι και μακριά από συνδικάτα και πολιτικά κόμματα, το κίνημα «Bloquons tout» έχει κερδίσει την υποστήριξη πολλών δυσαρεστημένων Γάλλων (σχεδόν 41% σύμφωνα με δημοσκοπήσεις), όχι όμως στο πλαίσιο ευρείας οργανωμένης κλίμακας.

Έτσι, η κινητοποίηση της 10ης Σεπτεμβρίου υπήρξε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού που στη Γαλλία αποκαλείται «grève sauvage» — μια απεργιακή δράση ανεξάρτητη από τα συνδικάτα, που ξεκινά «από τα κάτω», μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τις λαϊκές συνελεύσεις, και χωρίς σαφή οργάνωση.

Το κίνημα δεν συντονίζεται από τα παραδοσιακά εργατικά σωματεία, ούτε από πολιτικά κόμματα. Αντιθέτως, συγκέντρωσε ετερόκλητες οργισμένες ομάδες: φοιτητές, νεολαία, ακτιβιστές, εργαζόμενους χωρίς συνδικαλιστική εκπροσώπηση. Σε πολλές περιπτώσεις, οι τοπικές δράσεις ήταν αυθόρμητες και κατακερματισμένες, με συμμετοχή νέων, αποκλεισμούς λυκείων και τοπικές συνελεύσεις, χωρίς ιδιαίτερο κεντρικό σχεδιασμό.

Το CGT, ένα από τα μεγαλύτερα και ιστορικότερα συνδικάτα της Γαλλίας, αν και δεν κάλεσε το ίδιο την κινητοποίηση, μπήκε εκ των υστέρων στη διαδικασία, καλώντας σε απεργία «όπου είναι δυνατόν».

Αμφιλεγόμενη στήριξη

Το κίνημα έλαβε τελικά τη στήριξη του λαϊκιστικού αριστερού κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI), η οποία είχε εμφανή παρουσία στις χθεσινές κινητοποιήσεις, ιδίως σε μητροπολιτικά κέντρα όπως το Παρίσι, όπου μίλησε και ο ιδρυτής της Ζαν-Λυκ Μελανσόν.

Ωστόσο, η πολιτική του στήριξη στο «Bloquons tout» προκάλεσε επίσης αντιδράσεις, με κατηγορίες περί οικειοποίησης ενός αγώνα που ξεκίνησε αυτόνομα, χωρίς πολιτικούς μεσολαβητές, ενώ η παρουσία του Μελανσόν για πολλούς αποτελεί προσπάθεια κεφαλαιοποίησης της λαϊκής οργής κατά του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, με φόντο της προεδρικές εκλογές του 2027.

Ο γαλλικός Monde αναφέρει πως ο δισταγμός των συνδικάτων να συμμετάσχουν οδήγησε πολλούς εκ των διαδηλωτών να εκφράσουν απογοήτευση για την υποτονική στάση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, αφού «ο ρόλος τους είναι να υποστηρίζουν τις κινητοποιήσεις των πολιτών», όπως σχολίασε στη γαλλική εφημερίδα μια 32χρονη Γαλλίδα.

Για ορισμένους, η ημέρα κινητοποίησης που έχει προγραμματιστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου, την οποία συγκάλεσαν επίσημα τα συνδικάτα, θα μπορούσε να επιτρέψει τη συνέχιση του κινήματος, με πολλούς διαδηλωτές να επισημαίνουν στον Monde πως θα βρίσκονται και τότε στους δρόμους.

Μια άλλη διαδηλώτρια δήλωσε πως «κάποιοι ήρθαν να διαδηλώσουν παρά τον φόβο μήπως καταλήξουν μαζί με ακτιβιστές του LFI. Αλλά, εγώ λέω ότι οι εχθροί των εχθρών μου είναι φίλοι μου. Το σημαντικό είναι να ακουστούμε και να διώξουμε τον Μακρόν!». Η γαλλική εφημερίδα σχολιάζει πως «τελικά, ο θυμός επικεντρώνεται πάντα στο Μέγαρο των Ηλυσίων».