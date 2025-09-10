Μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων το… τοπίο δεν θα ηρεμήσει στο Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο είναι αποφασισμένο να συνεχίσει το μεταρρυθμιστικό έργο με το βλέμμα στο Κέντρο.

Μετά την ικανοποίηση των παραδοσιακών εκλογικών κοινών της (συνταξιούχοι, ένστολοι) το Μ.Μ βάζει πλώρη για τους ψηφοφόρους που έδωσαν δύο φορές την εκλογική νίκη, το 2019 και το 2023, επιδιώκοντας μια τομή, κάθε εβδομάδα μέσα στο 2025, προετοιμαζόμενο παράλληλα για το προεκλογικό 2026. Κυβερνητικό στέλεχος θύμιζε άλλωστε την παρουσίαση των 25 μεταρρυθμίσεων λίγο πριν την καλοκαιρινή ανάπαυλα στην Ηρώδου Αττικού, και τώρα ήρθε η ώρα της υλοποίησης.

***

Ισχυρό σοκ

Καλά τα μέτρα, μεγάλη η περίμετρος τους, αλλά χρειάζεται και ένα ισχυρό σοκ για την ανατροπή του κακού κλίματος, έλεγε κυβερνητικό στέλεχος, εκφράζοντας αμφιβολία για την δυναμική των πρόσφατων ανακοινώσεων και πόσο αυτές μπορούν να ανατρέψουν την δυσαρέσκεια και την δημοσκοπική πτώση. Μπορεί να βρεθεί ένα τέτοιο?

***

Αποφυγή

Στα της εξωτερικής πολιτικής, αισιοδοξία εκφράζεται από το ΥΠΕΞ για την επίσκεψη του υιού Χαφτάρ στην Αθήνα και την προσπάθεια ουσιαστικής προσέγγισης Αθήνας και Βεγγάζης. Στα θετικά, ότι μέχρι στιγμής έχει αποτραπεί η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το Κοινοβούλιο, με την επιδίωξη να συνεχίζεται.

***

Παρουσιολόγιο

Όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μου είπαν ότι προβλέπεται να παραβρεθούν στην ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου απόψε στις 19:00. Προσωπικά, θα πω ότι αμφιβάλλω για τον τελικό αριθμό. Σίγουρα δεν θα ‘ναι ο Αλέξης Τσίπρας και όχι γιατί δεν ήταν παρών ο πρόεδρος του κόμματος στη δική του ομιλία την προηγούμενη Παρασκευή. Άρα μείον ένας. Θα έχει ενδιαφέρον ποιοι σε αυτήν την κομβική συγκυρία θα πάρουν απουσία. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα γινόταν χαμός για την εξασφάλιση μιας πρόσκλησης από τον Economist.

***

Το κάλεσμα της Ζωής

Κάλεσμα σε όλες τις Δημοκρατικές Δυνάμεις απηύθυνε σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχετικά με το νέο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων από τον Υπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη, ο οποίος φέρεται ότι παραβίασε το απόρρητο των επικοινωνιών και της μυστικότητας των Εισαγγελικών Ερευνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να θυμίσω ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κάλεσε τον Γ. Μυλωνάκη στη Βουλή να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτησή της, για τα δημοσιεύματα που αφορούν την εμπλοκή του σε κακουργηματικές πράξεις και εκείνος δήλωσε «αναρμόδιος» να έρθει στη Βουλή, «αρμόδιος», όπως αναφέρει η ίδια, να απαντήσει μέσω Facebook, αγνοώντας το Κοινοβούλιο και καταλύοντας τους θεσμούς.

***

Η διάψευση Κοντιάδη

Διέψευσε τις πληροφορίες ότι θα συμμετάσχει στο κόμμα του Αλ. Τσίπρα ο καθηγητής Ξενοφών Κοντιάδης που έγραψε στο Facebook. «Kυκλοφόρησε μία πληροφορία τον Αύγουστο για επικείμενη συνεργασία μου με το κυοφορούμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Διαψεύδω την πληροφορία για να προλάβω περαιτέρω διάχυση, συμπληρώνοντας ότι ούτε έχει υπάρξει οποιαδήποτε επικοινωνία μου με τον Τσίπρα ή συνεργάτες του ούτε προτίθεμαι, για πολλούς λόγους, να συνεργαστώ με το κυοφορούμενο κόμμα του».

***

Οργή ΠαΣοΚ για Μητσοτάκη

Ως μέγα ηθικό θέμα χαρακτηρίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη το ότι ο πρωθυπουργός είπε από τη Θεσσαλονίκη πως ανοίγει τον διάλογο για το εθνικό απολυτήριο. Μάλιστα ο άνθρωπος που μίλησα κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για «παραχάραξη της ιστορίας». Βλέπετε την συγκεκριμένη μεταρρύθμιση την έχει βάλει το ΠαΣοΚ στο δημόσιο διάλογο από τη δεκαετία του 1990. Το 2016 το υιοθέτησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως μου μετέφεραν, και μάλιστα αυτό έγινε σε μία επιτροπή υπό τον Αντώνη Λιάκο. Τέλος η Νέα Δημοκρατία το έβαλε στο πρόγραμμα της το 2019.

Δεν είναι όμως εκεί το θέμα, ποιος το είπε πρώτος και πότε. Στο ΠαΣοΚ τονίζουν πως ο πρωθυπουργός αγνοεί θεσμικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες με επιστολές «πρωτόκολλα» και επίσημες αποφάσεις. Ο λόγος είναι πως πρόσφατα ο υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠαΣοΚ Στέφανος Παραστατίδης κατέθεσε αίτημα για σύγκληση της επιτροπής μορφωτικών υποθέσεων για συνεδρίαση για το εθνικό απολυτήριο. Ο πρόεδρος της επιτροπής απάντησε θετικά, η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε και αποφασίστηκε η έναρξη του διαλόγου, θεσμικά, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων που μετείχαν εκτός του ΚΚΕ. Τότε στη Χαριλάου Τρικούπη έκαναν λόγο για θρίαμβο, μέχρι που είπε στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης την φράση «ανοίγω τον διάλογο για το εθνικό απολυτήριο» κι από τότε το πιο ελαφρύ που ακούγεται για τον πρωθυπουργό είναι οι κατηγορίες για «λογοκλοπή» και «προγραμματοκλοπη».

***

Κόφτης στη Βουλή

Αν κάποιος παρακολουθούσε τη χθεσινή Ολομέλεια στη Βουλή ενδεχομένως να διέκρινε μια διαφορά στον ήχο του κουδουνιού που προειδοποιεί βουλευτές και αρχηγούς κομμάτων ότι πλησιάζουν το όριο του χρόνου ομιλίας τους. Σύμφωνα με ανώτατες κοινοβουλευτικές πηγές, αυτό γίνεται διότι έχουν εκκινηθεί οι διαδικασίες, με τα απαραίτητα τεχνικά μέσα, ώστε να μπει ο «κόφτης». Στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και άλλων ευρωπαϊκών κοινοβουλίων όταν ξεπερνούν τον επιτρεπόμενο χρόνο το μικρόφωνο θα κλείνει και δεν θα καταγράφονται στα πρακτικά τα όσα λένε. Αν όλα πάνε καλά… από Οκτώβριο θα εφαρμοστεί το μέτρο.

***

Καβγάς Βελόπουλου – Γιαννούλη

Επεισόδιο μεταξύ του Κυριάκου Βελόπουλου και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστου Γιαννούλη σημειώθηκε στη χθεσινή Ολομέλεια με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης να μη χάνει ευκαιρία να ρίξει το επίπεδο. Όλα ξεκίνησαν όταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι αναμένεται η διαβίβαση νέας δικογραφίας στην Βουλή που θα αφορά βουλευτές της ΝΔ, του ΠαΣοΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, προκαλώντας την αντίδραση των βουλευτών. Ο Χρ. Γιαννούλης συνέχισε τον σχολιασμό με τον Κυριάκο Βελόπουλο να του λέει από το βήμα σε έντονο ύφος: «Ξέρω ότι δεν με συμπαθείς αλλά τα γελάκια και οι ειρωνείες στο σπίτι σου, στην μάνα σου, στη γυναίκα σου, στο παιδί σου, όχι σε μένα. Άντε με τον προδότη της Μακεδονίας».

***

Μπλόκο στον Κουκουλόπουλο

Ένα πρωτοφανές περιστατικό συνέβη χθες στο νομό Κοζάνης με τη ΔΕΗ να κλείνει την πόρτα στον βουλευτή του ΠαΣοΚ Πάρη Κουκουλόπουλο. Τι έγινε; Ο βουλευτής και υπεύθυνος του Τομέα Οικονομικών του ΠαΣοΚ ήθελε να επισκεφθεί τη μονάδα «Πτολεμαίδα V» της Κοζάνης και απαγόρευσαν την είσοδο στον ίδιο και στο κλιμάκιο του κόμματος. Η εντολή όπως καταγγέλλουν από το ΠαΣοΚ δόθηκε από την διοίκηση της ΔΕΗ.