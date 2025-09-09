Ενα ακόμα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Καλαμάτα, με θύμα μια 19χρονη κοπέλα.

Το νέο τροχαίο δυστύχημα συνέβη στην οδό Αρτέμιδος, στην Καλαμάτα λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (8/9), όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 23χρονος, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε δύο δέντρα της νησίδας και στη συνέχεια ανετράπη.

Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα

Σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός οδηγός έχασε τον έλεγχο, ενώ η 19χρονη συνοδηγός τραυματίστηκε σοβαρά από την σφοδρή σύγκρουση. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, η Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό, καθώς και η Τροχαία.

Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο 23χρονος οδηγός τραυματίστηκε και νοσηλεύεται, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας.

Δείτε εικόνες από το τροχαίο στην Καλαμάτα