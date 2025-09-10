Πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης – παραλαβής ανάμεσα στον Μπαϊρού και τον Λεκορνί εν μέσω διαδηλώσεων. Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιέν Λεκορνί υποσχέθηκε «ρήξεις», όχι μόνο «σχηματικές», αλλά «και ουσιαστικές».

Μάλιστα, διαβεβαίωσε ότι θα υποδεχθεί τις πολιτικές δυνάμεις της Γαλλίας «τις προσεχείς ημέρες». Ο Λεκορνί επαίνεσε το «εξαιρετικό θάρρος» του προκατόχου του Φρανσουά Μπαϊρού. Παράλληλα, δεσμεύθηκε να φανεί «περισσότερο δημιουργικός» και «περισσότερο σοβαρός στον τρόπο συνεργασίας» με τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης.

Ο Σεμπαστιέν Λεκορνί δήλωσε ότι πρέπει να υπάρξει ένα τέλος στην απόκλιση ανάμεσα στη πολιτική ζωή της Γαλλίας και την πραγματική ζωή. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στις προσδοκίες των γάλλων πολιτών για την οικονομική και την κοινωνική κατάσταση, την ασφάλεια.

«Δεν υπάρχει ανέφικτος δρόμος», είπε ο Σεμπαστιέν Λεκορνί που διαδέχεται τον Φρανσουά Μπαϊρού που ανατράπηκε από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης σε μία κατακερματισμένη, άνευ κυβερνητικής πλειοψηφίας, Γαλλική Εθνοσυνέλευση .

Το δύσκολο έργο του Λεκορνί και οι αντιδράσεις

Ο Σεμπαστιέν Λεκορνί ορίσθηκε πρωθυπουργός χθες για να αντικαταστήσει τον κεντρώο Φρανσουά Μπαϊρού. Θεωρείται άνθρωπος του Μακρόν και δεδομένα έχει ένα δύσκολο έργο μπροστά του.

Πέμπτος πρωθυπουργός από την επανεκλογή του Μακρόν το 2022 και τρίτος σε έναν χρόνο, αναλαμβάνει την αποστολή σχηματισμού κυβέρνησης που θα επιβιώσει περισσότερο από τις 91 ημέρες της κυβέρνησης του Μισέλ Μπαρνιέ, και τους σχεδόν 9 μήνες της κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού. Και έπειτα θα πρέπει να περάσει πριν από το τέλος του έτους απ΄ το κοινοβούλιο τον προϋπολογισμό.

Η Γαλλία βρίσκεται βυθισμένη σε πολιτικό αδιέξοδο μετά την διάλυση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης τον Ιούνιο 2024. Ο διορισμός του 39χρονου Σεμπαστιέν Λεκορνί επικρίθηκε αμέσως από την αντιπολίτευση. Το κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει πρόταση μομφής όταν το νέο κυβερνητικό σχήμα θα παρουσιασθεί στην Εθνοσυνέλευση.

Σύμφωνα με το Σοσιαλιστικό Κόμμα, με την επιλογή αυτής της προσωπικότητας της δεξιάς ο Εμανουέλ Μακρόν διακινδυνεύει την έκρηξη της κοινωνικής οργής και την δημιουργία θεσμικού αδιεξόδου.