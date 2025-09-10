Την ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώπιον της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πραγματοποιεί αυτή την ώρα στο Στρασβούργο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Για την φον ντερ Λάιεν αυτή θα είναι η πέμπτη φορά που παρουσιάζει τα πεπραγμένα και τους στόχους της επιτροπής στους εκλεγμένους αντιπροσώπους τον Ευρωπαίων πολιτών και παράλληλα η πρώτη μετά την περυσινή επανεκλογή της στη θέση της επικεφαλής της Κομισιόν.

Δείτε live

Τι αναμένεται να περιλαμβάνει η ομιλία

Η ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης (SOTEU) είθισται να αφορά την παρουσίαση των προτεραιοτήτων για την προσεχή χρονιά, έναν απολογισμό των πεπραγμένων της Κομισιόν για την χρονιά που πέρασε αλλά και την εξαγγελία νέων πρωτοβουλιών.

Η SOTEU είναι άλλωστε πολλά περισσότερα από μια ομιλία, καθώς αποτελεί σημαντική στιγμή λογοδοσίας, ένας ανοιχτός διάλογος για το πού βρίσκεται και προς τα πού κατευθύνεται η Ευρώπη. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει το γεγονός ότι μετά την ομιλία ακολουθεί συζήτηση με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σημαντικό κομμάτι της φετινής ομιλίας φαίνεται πως θα αποτελέσει ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και η ύψιστη προτεραιότητα που έχει θέση η Ένωση για τον επανεξοπλισμό της, το Rearm Europe.

Επιπλέον, σχεδόν βέβαιο θεωρείται πως η κ. φον ντερ Λάιεν θα αναφερθεί στο ζήτημα της ενίσχυσης της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης.