Την προσωρινή κατανομή 150 δισεκατομμυρίων ευρώ σε οικονομική βοήθεια για την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας σε ολόκληρη την Ένωση, ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό εγκρίθηκαν για την Ελλάδα δάνεια ύψους 787,67 εκατομμυρίων ευρώ.

«Αυτό το σημαντικό βήμα, που ελήφθη στο πλαίσιο του προγράμματος «Δράση για την Ασφάλεια για την Ευρώπη» (SAFE) , έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τις αμυντικές ικανότητες της ΕΕ και να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν κρίσιμα κενά, καθώς και να αγοράσουν αμυντικά προϊόντα από κοινού», αναφέρει η Κομισιόν στη σχετική ανακοίνωση.

Το πρόγραμμα SAFE

Μετά την έγκρισή του από το Συμβούλιο τον Μάιο του 2025, το πρόγραμμα SAFE έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον, με 19 κράτη μέλη να έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν και να ζητούν υποστήριξη πέραν του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Το SAFE θα παρέχει μακροπρόθεσμα, χαμηλού κόστους δάνεια για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να προμηθευτούν αμυντικό εξοπλισμό που χρειάζονται επειγόντως. Το SAFE θα επιτρέψει επίσης στην ΕΕ να υποστηρίξει περαιτέρω την Ουκρανία συνδέοντας την αμυντική της βιομηχανία με το μέσο από την αρχή. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 10ετή περίοδο χάριτος για την αποπληρωμή του δανείου, ανταγωνιστικά επιτόκια και επιλογές για διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες για τη διεύρυνση της επιλεξιμότητας.

Τα εθνικά σχέδια

Τα κράτη μέλη μπορούν πλέον να καταρτίσουν τα εθνικά επενδυτικά τους σχέδια, περιγράφοντας τη χρήση της πιθανής οικονομικής βοήθειας, τα οποία θα υποβληθούν έως τα τέλη Νοεμβρίου 2025. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα αξιολογήσει αυτά τα εθνικά σχέδια, με στόχο την πραγματοποίηση των πρώτων εκταμιεύσεων στις αρχές του 2026.

Ο κανονισμός SAFE εγκρίθηκε στις 27 Μαΐου 2025, στο πλαίσιο του προγράμματος « Ετοιμότητα 2030» , ενός φιλόδοξου αμυντικού πακέτου που παρέχει χρηματοδοτικά μέσα στα κράτη μέλη της ΕΕ για να προωθήσουν μια αύξηση των επενδύσεων σε αμυντικές δυνατότητες.

Το SAFE θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να αυξήσουν άμεσα και μαζικά τις αμυντικές τους επενδύσεις μέσω κοινών προμηθειών από την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, εστιάζοντας σε δυνατότητες προτεραιότητας. Αυτό θα συμβάλει στη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας, της προβλεψιμότητας και στη μείωση του κόστους για μια ισχυρή ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση στον τομέα της άμυνας. Η Ουκρανία και οι χώρες της ΕΖΕΣ/ΕΟΧ θα μπορούν να συμμετάσχουν σε κοινές προμήθειες και θα είναι δυνατή η αγορά από τις βιομηχανίες τους.

Το SAFE θα επιτρέψει επίσης στις υπό ένταξη χώρες, στις υποψήφιες χώρες, στις δυνάμει υποψήφιες χώρες και στις χώρες που έχουν υπογράψει εταιρικές σχέσεις ασφάλειας και άμυνας με την ΕΕ να συμμετάσχουν σε κοινές προμήθειες και να συμβάλουν στη συνολική ζήτηση. Μπορούν επίσης να διαπραγματευτούν συγκεκριμένες, αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες σχετικά με τη συμμετοχή των αντίστοιχων βιομηχανιών τους σε τέτοιες προμήθειες.