Αναβρασμό στους κόλπους του ΝΑΤΟ αλλά και εντός των Πολωνικών τειχών έχει προκαλέσει η επικίνδυνη κλιμάκωση στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία, με την Βαρσοβία να καταρρίπτει ρωσικά drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της, εξέλιξη που χαρακτήρισε «πρωτοφανή πράξη επίθεσης» και «μεγάλης κλίμακας πρόκληση», με αναλυτές να την χαρακτηρίζουν ως μια προσπάθεια της Ρωσία να πιέσει τη Δύση στα σύνορα του ΝΑΤΟ, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει τον κίνδυνο εξάπλωσης της σύγκρουσης πέρα από τα ουκρανικά εδάφη.

«Αυτή τη νύκτα βιώσαμε την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από σημαντικό αριθμό ρωσικών drones», τόνισε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση είναι «σοβαρή» και ότι η χώρα πρέπει να είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια. Η πολωνική Πολεμική Αεροπορία, σε συνεργασία με συμμαχικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ, ολοκλήρωσε τις επιχειρήσεις αναχαίτισης, με τη Βαρσοβία να ευχαριστεί ιδιαίτερα τις ολλανδικές δυνάμεις για την υποστήριξή τους.

Το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε στενή διαβούλευση με την Πολωνία, με τον επικεφαλής Μαρκ Ρούτε να έχει απευθείας επικοινωνία με την ηγεσία της χώρας.

Μάλιστα, ο Τουσκ συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση της κυβέρνησης στην καγκελαρία, με τη συμμετοχή στρατιωτικών και αξιωματούχων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, μετά τις εν λόγω παραβιάσεις.

8 drones στην Πολωνία

Σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, τουλάχιστον οκτώ ρωσοϊρανικά drones τύπου Shahed κατευθύνθηκαν προς την Πολωνία, σε μια επίθεση κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 415 drones και 43 πύραυλοι. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε για «εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για την Ευρώπη», τονίζοντας ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό αλλά για συντονισμένη επιχείρηση, και κάλεσε τη Δύση να δώσει μια ισχυρή απάντηση.

«Σήμερα υπήρξε άλλο ένα βήμα κλιμάκωσης -ρωσοϊρανικοί ‘σαχίντ’ επιχείρησαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, σε εναέριο χώρο του NATO. Δεν ήταν μόνον ένας ‘σαχίντ’ κάτι το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ατύχημα, αλλά τουλάχιστον 8 drones επιδρομής που κατευθύνθηκαν προς την Πολωνία», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο X.

«Αυτό είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για την Ευρώπη», πρόσθεσε, ζητώντας από τη Δύση μια ισχυρή απάντηση.

«Ο Πούτιν δεν θα σταματήσει να δοκιμάζει τη Δύση»

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα προειδοποίησε ότι «ο Πούτιν δεν θα σταματήσει να δοκιμάζει τη Δύση» και ότι «μια αδύναμη απάντηση σήμερα θα οδηγήσει σε ακόμη περισσότερες επιθέσεις πιο βαθιά στην Ευρώπη». Τόνισε επίσης ότι οι γειτονικές χώρες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναχαιτίζουν drones και πυραύλους ήδη στον ουκρανικό εναέριο χώρο.

Η πολωνική εισαγγελία ανακοίνωσε ότι θραύσματα drones εντοπίστηκαν σε δύο περιοχές της ανατολικής Πολωνίας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Polsat News, drone έπεσε σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Βιρίκι, χωρίς να προκαλέσει θύματα.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία έκανε λόγο για συνολική εκτόξευση 458 επιθετικών μέσων από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τουλάχιστον έναν νεκρό στην Ουκρανία. Ο πολωνικός στρατός επιβεβαίωσε ότι οκτώ drones διέσχισαν τα ουκρανικά σύνορα και εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας.

«Πράξη πολέμου»

Στις ΗΠΑ, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ντικ Ντέρμπιν δήλωσε ότι οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ από ρωσικά drones αποτελούν ένδειξη πως «ο Βλαντίμιρ Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε την Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής».

«Μετά τη σφαγή που συνεχίζει να προκαλεί στην Ουκρανία, αυτές οι εισβολές δεν μπορούν να αγνοηθούν», τόνισε σε ανάρτησή του στο Χ. Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τζο Γουίλσον, ανώτερο μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, υποστήριξε επίσης, μέσω Χ, ότι η Ρωσία «επιτίθεται σε σύμμαχο του ΝΑΤΟ, την Πολωνία, με drones», χαρακτηρίζοντάς το «πράξη πολέμου».

«Είμαστε ευγνώμονες προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ για την άμεση αντίδρασή τους στη συνεχιζόμενη απρόκλητη επιθετικότητα του εγκληματία πολέμου Πούτιν εναντίον ελεύθερων και παραγωγικών εθνών», πρόσθεσε.

Ο Γουίλσον κάλεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να απαντήσει με κυρώσεις «που θα οδηγήσουν στη χρεοκοπία τη ρωσική πολεμική μηχανή». «Ο Πούτιν δεν αρκείται πλέον να χάνει στην Ουκρανία, ενώ βομβαρδίζει μητέρες και βρέφη, τώρα δοκιμάζει άμεσα την αποφασιστικότητά μας σε έδαφος του ΝΑΤΟ», είπε.

Σε επιφυλακή η Πολωνία

Η Πολωνία βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής για αντικείμενα που εισέρχονται στον εναέριο χώρο της από το 2022, όταν ένας αδέσποτος ουκρανικός πύραυλος χτύπησε χωριό στη νότια Πολωνία, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους, μερικούς μήνες μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ωστόσο, δεν είχαν καταγραφεί μέχρι τώρα περιστατικά καταστροφής drones από τα πολωνικά ή συμμαχικά αμυντικά συστήματα.

Η Βαρσοβία έκλεισε τέσσερα αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένου του κύριου αεροδρομίου Σοπέν στη Βαρσοβία. Νωρίτερα, είχε ανακοινώνει ότι θα κλείσει τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, τοπική ώρα, τα σύνορά της με τη Λευκορωσία, λόγω των στρατιωτικών ασκήσεων που διεξάγονται εκεί με επικεφαλής τη Ρωσία. Οι μεγάλης κλίμακας κοινές ασκήσεις Ρωσίας–Λευκορωσίας, γνωστές ως «Zapad», έχουν προκαλέσει ανησυχίες ασφαλείας σε γειτονικές χώρες–μέλη του ΝΑΤΟ, όπως η Πολωνία, η Λιθουανία και η Λετονία. Η Λιθουανία δήλωσε ότι ενισχύει την άμυνά της κατά μήκος των συνόρων με τη Λευκορωσία και τη Ρωσία, λόγω των ασκήσεων.