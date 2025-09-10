Στο ΟΤ FORUM που διεξάγεται στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, ο Χρήστος Μπαλάσκας, πρόεδρος της Ελληνικός Χρυσός, μίλησε με τους δημοσιογράφους του ΟΤ, Χρήστο Κολώνα και Αθανασία Ακρίβου, για τα σχέδια της εταιρείας και τη σημασία των μεταλλείων Σκουριών για την ελληνική οικονομία.

Όπως τόνισε, η ανάπτυξη των κρίσιμων ορυκτών στη Βόρεια Ελλάδα προσφέρει «σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα» και δημιουργεί πολλαπλά οφέλη, από νέες θέσεις εργασίας έως ενίσχυση του ισοζυγίου εξαγωγών. Παράλληλα, υπογράμμισε τη δέσμευση της εταιρείας για υπεύθυνη εξόρυξη με αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα και καινοτόμες τεχνολογίες.

Οι Σκουριές και το αποτύπωμα

Επενδύοντας στη Βόρεια Ελλάδα σε μια περιοχή της χώρας που βρίσκεται χαμηλά στους δείκτες απόδοσης, η πρόοδος κατασκευής στις Σκουριές καθιστά το έργο εμβληματικό. «Πρόκειται για ένα μεταλλείο παραγωγής χαλκού και χρυσού που τρέχει από μια ελληνική εταιρεία με καναδικά κεφάλαια. Τα κρίσιμα ορυκτά είναι το μεγάλο ζήτημα στην ΕΕ και η επένδυση ύψους 1,5 δισ. δολαρίων μόσο στα μεταλλεία των Σκουριών – Κασσάνδρας, την καθιστά εμβληματική», σημείωσε ο κ. Μπαλάσκας.

«Αυτή την στιγμή εργάζονται 3.000 άτομα. Το έργο βρίσκεται στην τελική ευθεία και με βάση τον προγραμματισμό, στα μέσα του 2026 θα ξεκινήσει η εμπορική παραγωγή. Θυμίζω ότι ήδη υπάρχει η Ολυμπιάδα που είναι σε παραγωγή εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ η Κασσάνδρα είναι μια εμβληματική επένδυση, καθώς οι σημερινές 3.000 θέσεις εργασίας δημιουργούν άμεσα και έμμεσα 5.000 νέες», εξήγησε ο κ. Μπαλάσκας, επικαλούμενος τη μελέτη του ΙΟΒΕ, σύμφωνα με την οποία τα μεταλλεία Κασσάνδρας θα έχουν συνεισφορά στο ΑΕΠ 550 ερκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 480 είναι εξαγωγές.

«Επειδή ακριβώς υπάρχει η εξωστρέφεια αυτή, βοηθάμε το ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών κάτι που το χρειαζόμαστε πάρα πολύ ως χώρα, σε έναν τομέα πολύ κρίσιμο που προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα».

Η Ολυμπιάδα

Ο κ. Μπαλάσκας εστίασε στη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού που όπως δήλωσε «για τη δική μας περίπτωση είναι ένα κομμάτι της δουλειάς, αλλά και είναι απαραίτητο να δημιουργούμε τρισδιάστατα μοντέλα για να βλέπουμε πού είναι τα κοιτάσματα, να τροφοδοτούμε τα υπόγεια με αέρα, αλλά και να παρακολουθούμε και τους εργαζόμενους για την ασφάλειά τους όπως και να μπορούμε να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά την ενέργεια ή να υλοποιούμε και απομακρυσμένες εκρήξεις πάντα με προδιαγραφές ασφαλείας».

«Έχουμε και εκπαιδευτικό κέντρο όπου χρησιμοποιούμε augmented reality, 3D και virtual reality, ώστε να εκπαιδεύονται οι εργαζόμενοί μας πριν περάσουν στο πεδίο», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικός Χρυσός.

Οι επενδύσεις και η αυτάρκεια

Για το όριο 10% που έχει θέσει η Ευρώπη σχετικά με τις κρίσιμες πρώτες ύλες επί ευρωπαϊκού εδάφους μέχρι το 2030, μίλησε ο κ. Μπαλάσκας, χαρακτηρίζοντας ως«ανεδαφικό σε γενικές γραμμές. Ωστόσο θα γίνεται παραγωγή 30 χιλιάδων τόνων στις Σκουριές, ενώ εν γένει στη Θράκη υπάρχουν επίσης πολύ μεγάλα κοιτάσματα χαλκού και ελπίζοντας στην περιβαλλοντική αδειοδότηση στο Πανόραμα Έβρου, στοχεύουμε να τα αξιοποιήσουμε ώστε να προχωρήσουμε στην απεξάρτηση από τρίτες χώρες. Δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε το 10%, αλλά αξίζει τον κόπο να κάνεις υπεύθυνη εξόρυξη με περιβαλλοντική συνείδηση», κατέληξε ο κ. Μπαλάσκας.