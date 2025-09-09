Εκατοντάδες οργισμένοι διαδηλωτές πυρπόλησαν σήμερα το κοινοβούλιο του Νεπάλ, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Κ.Π. Σάρμα Όλι. Όλα αυτά έγιναν την επομένη διαδηλώσεων κατά του μπλοκαρίσματος μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της διαφθοράς που προκάλεσαν τον θάνατο 19 ανθρώπων.

«Εκατοντάδες άνθρωποι εισέβαλαν στην περίμετρο του κοινοβουλίου και έβαλαν φωτιά στο κύριο κτίριο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της γραμματείας του κοινοβουλίου, ο Εκράμ Γκίρι.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια πυκνή στήλη καπνού να περιβάλλει το κτήριο, που βρίσκεται στο κέντρο της πρωτεύουσας Κατμαντού.

Στιγμές αγωνίας για την Χαντάβα

Ανάμεσα σε εκείνους που ζουν όσα συμβαίνουν στη χώρα είναι και η Εύα Χαντάβα. Η διεθνής βολεϊμπολίστρια αγωνίζεται αυτή την περίοδο σε ομάδα του Νεπάλ. Σε αναρτήσεις που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιεί τόνισε ότι δεν είναι ασφαλής.

Παράλληλα, ανέφερε ότι εκείνη και οι συμπαίκτριές της κρύβονται στο δάσος υπό το φόβο μη γίνουν στόχος κάποιας επίθεσης. «Καίνε όλο το Νεπάλ. Κρυβόμαστε στο δάσος και περιμένουμε τον στρατό να δράσει» έγραψε χαρακτηριστικά.

Αργότερα σε νέα ανάρτησή της επισήμανε ότι τελικά κατάφεραν να τη μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. «Καταφέραμε να βρούμε ένα ασφαλές μέρος για να μείνουμε. Προς το παρόν, είμαστε ασφαλείς και καλά. Ευχαριστούμε όλους όσους μας ρώτησαν για μας» ανέφερε.

Τι συμβαίνει στο Νεπάλ

Η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει την Πέμπτη το μπλοκάρισμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ των πλατφορμών που απαγορεύθηκαν ήταν το Facebook, το X, το Youtube και το Linkedn.

Τη Δευτέρα, η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον χιλιάδων διαδηλωτών στους δρόμους του Κατμαντού. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, εκ των οποίων 17 στην πρωτεύουσα, εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό.

Το βράδυ, ο επικεφαλής της κυβέρνησης διέταξε την αποκατάσταση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο Επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος του Νεπάλ υπέβαλε την παραίτησή του. Ο Όλι εξελέγη για πρώτη φορά πρωθυπουργός το 2015, επανεξελέγη το 2018, ξαναδιορίστηκε για σύντομο διάστημα επικεφαλής της κυβέρνησης το 2021 και στη συνέχεια και πάλι το 2024, επικεφαλής κοινοβουλευτικού συνασπισμού που περιελάμβανε κυρίως την κεντροδεξιά.

Η παραίτησή του ακολουθεί εκείνην άλλων τριών υπουργών, μεταξύ των οποίων του υπουργού Εσωτερικών.