Η πρώην υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας «πράσινη» Αναλένα Μπέρμποκ αναλαμβάνει επίσημα σήμερα τα καθήκοντά της ως πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Νωρίτερα είχε ήδη τραβήξει την προσοχή με ένα σύντομο βίντεο που παραπέμπει στο «Sex and the City».

Πέμπτη γυναίκα πρόεδρος της ΓΣ του ΟΗΕ

Με την έναρξη της 80ής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, η Μπέρμποκ (Baerbock) πρόκειται να παραλάβει το αξίωμα από τον προκάτοχό της, Philemon Yang, πρώην πρωθυπουργό του Καμερούν.

Τον Ιούνιο, η Μπέρμποκ εκλέχθηκε με συντριπτική πλειοψηφία στη θέση αυτή και είναι μόλις η πέμπτη γυναίκα που αναλαμβάνει αυτό το αξίωμα στο σύνολο 80 Συνόδων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

«Sex and the City»

Λίγες μέρες πριν από την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων της στον ΟΗΕ, η Baerbock δημοσίευσε ένα βίντεο γυρισμένο στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης και, όπως είναι φανερό από το περιεχόμενό του, εμπνευσμένο από τη δημοφιλή σειρά «Sex and the City».

Αλά Κάρι Μπράvτσο

Στο βίντεο φαίνεται να κάνει σήμα σε ένα κίτρινο ταξί, να επιβιβάζεται σε αυτό, να γράφει μια σημείωση στο σημειωματάριο της και τέλος να φτάνει μπροστά στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών στο Μανχάταν όπου και κατεβαίνει από το ταξί, αλλά Κάρι Μπράτσο.

View this post on Instagram A post shared by Annalena Baerbock (@abaerbock)

Το βίντεο που «κλείνει» με το τραγούδι “Empire State of Mind” της Alicia Keys και του Jay-Z, ύμνος της Νέας Υόρκης και έχει τίτλο και καταλήγει με τη φράση: «Are you ready?» (Είσαι έτοιμος/η;).