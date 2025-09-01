Απεργία διάρκειας 48 ωρών στα ταξί την Τρίτη 9 και την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Η απεργία έρχεται σε συνέχεια της σύγκρουσης με την κυβέρνηση, αναφορικά με την ΚΥΑ που παραχωρεί συγκοινωνιακό έργο στα βαν.

«Γενικά ξέρουμε από το 2018 ότι ως αντιπολίτευση ο Μητσοτάκης και πολλά στελέχη του ήταν υπέρ του αφανισμού του κλάδου. Δεν στήριξαν τον νόμο 4530 που έβαζε σειρά και ήταν παράδειγμα προς μίμηση. Σήμερα έβγαλαν μια ΚΥΑ αντί να πουν δημόσια ότι θέλουν να διαλύσουν τα ταξί αλλάζοντας τον νόμο», τόνισε ο κ. Λυμπερόπουλος μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό των «Παραπολιτικών».

Ο κ. Λυμπερόπουλος κάνει λόγο για «παραβίαση του Συντάγματος», σημειώνοντας ότι «θα έπρεπε να είχαν πάει φυλακή αυτοί οι άνθρωποι». Καταγγέλλει επίσης ότι το υπουργείο «δεν έχει δημιουργήσει μητρώο, ούτε έχει ορίσει πόσα van μπορούν να δραστηριοποιούνται», ενώ η εφαρμογή που όφειλε να λειτουργεί «δεν δουλεύει και μόνο το 10% δηλώνει τις μεταφορές».