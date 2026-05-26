Στη φυλακή οδηγείται η 25χρονη μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού στην Κρήτη, που νοσηλεύεται για πέμπτη ημέρα σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ.

Η μητέρα οδηγήθηκε σήμερα στο δικαστήριο με την κατηγορία των ψευδών καταθέσεων και δικάστηκε με την διαδικασία του αυτοφώρου.

Το δικαστήριο επέβαλε στη μητέρα ποινή φυλάκισης 3 ετών και 600 ευρώ πρόστιμο συν 200 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα. Η ίδια ζήτησε να φυλακιστεί στη χώρα της, τη Βουλγαρία κάτι που μάλλον δεν μπορεί να γίνει δεκτό.

Μάλιστα η ίδια αρνήθηκε και δεν είχε υπεράσπιση από δικηγόρο. Υπενθυμίζεται ότι αύριο δικάζεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου ο 26χρονος σύντροφος της από το Πακιστάν, ενώ εκκρεμεί το ένταλμα σύλληψης των δύο, για κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.

Ποιοι είναι οι γονείς της τρίχρονης

Σύμφωνα με το patris, η μητέρα του κοριτσιού, επικαλείται στοιχεία και ΑΜΚΑ μιας άλλης γυναίκας και όπως διαπιστώνεται λέει συνεχώς ψέματα στην Αστυνομία.

Τα στοιχεία που μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνται για εκείνην είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από το ΑΜΚΑ μιας άλλης γυναίκας, πιθανά φίλης της 25 ετών Ρομά Αλβανικής καταγωγής, που χρησιμοποιεί η ίδια και τα οποία προσκόμισε στο νοσοκομείο όταν μετέφερε με ταξί βαριά χτυπημένο το παιδί της από τα Χωραφάκια Ακρωτηρίου στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Ο σύντροφός της ο οποίος παραδέχεται ότι έχει παιδί μαζί της αλλά δεν είναι η 3χρονη, αλλά το μωρό των λίγων μηνών της οικογένειας. Ο ίδιος είναι Πακιστανός και όταν εντοπίστηκε επικαλέστηκε ότι είχε φύγει από την Κρήτη και βρισκόταν στην Αθήνα, ωστόσο τον εντόπισαν οι Αστυνομικοί και τον συνέλαβαν στην Κρήτη.

Ξεκίνησε η διαδικασία αφύπνισης της τρίχρονης

Σήμερα, Τρίτη 26/5, έπειτα από πέντε ημέρες νοσηλείας, οι ιατροί στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ προσπαθούν να αφυπνίσουν το τρίχρονο κοριτσάκι, όπως έκανε γνωστό ο διοικητής του Νοσοκομείου, Γιώργος Χαλκιαδάκης.

Πρόκειται για μία κρίσιμη διαδικασία που θα δώσει στους γιατρούς σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση του παιδιού.

Υπενθυμίζεται ότι το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων, φέροντας υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, παλαιότερο κάταγμα, εκδορές και εκχυμώσεις.

Στο μικροσκόπιο οι θάνατοι ακόμα δύο παιδιών

Η υπόθεση παίρνει ακόμη πιο σκοτεινές διαστάσεις, καθώς οι Αρχές έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τους θανάτους δύο ακόμη παιδιών της ίδιας οικογένειας, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως τα ακριβή αίτια που τους προκάλεσαν.

Παράλληλα, με εισαγγελική εντολή, τα υπόλοιπα τρία ανήλικα αδέλφια της οικογένειας απομακρύνθηκαν άμεσα από το σπίτι, καθώς εντοπίστηκαν να διαβιούν υπό άθλιες συνθήκες. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου και παραμένουν για λόγους προστασίας. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία σκιαγραφούν ένα περιβάλλον έντονης και συστηματικής παραμέλησης των ανηλίκων.