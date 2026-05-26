Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 1.30 μ.μ. σήμερα το μεσημέρι της Τρίτης έξω από τη Λάρισα και ειδικότερα στον περιφερειακό Όσσας – Συκουρίου.

Το τραγικό συμβάν κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες όταν ο μόλις 15 ετών νεαρός αναβάτης δίκυκλου, έφυγε από τον δρόμο με αποτέλεσμα να σωριαστεί στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί θανάσιμα στο κεφάλι (κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις). Κατά τις ίδιες πληροφορίες στο δίκυκλο επέβαινε και δεύτερος νεαρός.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο 15χρονος είχε ήδη καταλήξει.

Η αστυνομία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.