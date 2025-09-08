Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Δανία σε ένα ματς για τη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ. Μια αναμέτρηση που μπορεί να κρίνει πολλά για την πορεία της Εθνικής στη διοργάνωση.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου τόνισε για το ματς με τη Δανία: «Σίγουρα θα είναι δύσκολο, με μία ομάδα που είναι πολύ καλή. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και σίγουρα δύσκολο και για τις δύο ομάδες. Θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσπάθεια, η Δανία είναι η πιο δυνατή ομάδα του ομίλου, αλλά και εμείς με την Σκωτία έχουμε τους ίδιους στόχους. Πολύ σημαντικό σε αυτά τα ματς να έχουμε τέλεια αγωνιστική κατάσταση και να κερδίσουμε όσα μπορούμε περισσότερα».

Υπενθυμίζουμε, ότι η Εθνική άρχισε με νίκη την πορεία της καθώς επικράτησε 5-1 της Λευκορωσίας.

Γεμάτο το «Γ. Καραϊσκάκης»

Ήταν θέμα χρόνου και τελικά έγινα πράξη. Όλα τα εισιτήρια του σπουδαίου αγώνα της Εθνικής με τη Δανία εξαντλήθηκαν. Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του σημερινού αγώνα, εξαφανίστηκαν και τα τελευταία εισιτήρια.

Ο κόσμος της θα είναι και πάλι εκεί στο πλευρό των διεθνών και του Ιβάν Γιοβάνοβιτς με στόχο να γίνει το 2×2. Το πρωί είχαν απομείνει όλα κι 200 εισιτήρια, μαζί και με επιστροφές Δανών και σε ελάχιστο χρόνο ανακοινώθηκε το sold out

Η ώρα και το κανάλι του Ελλάδα – Δανία

21:45 Ελλάδα – Δανία / ALPHA

Η βαθμολογία

Ελλάδα 3 Δανία 1 Σκωτία 1 Λευκορωσία 0

Αναλυτικά το πρόγραμμα αγώνων του 3ου ομίλου:

1η αγωνιστική

05/09/2025 Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1

05/09/2025 Δανία – Σκωτία 0-0

2η αγωνιστική

08/09/2025, 21:45: Λευκορωσία – Σκωτία

08/09/2025, 21:45: Ελλάδα – Δανία

3η αγωνιστική

09/10/2025, 21:45: Λευκορωσία – Δανία

09/10/2025, 21:45: Σκωτία – Ελλάδα

4η αγωνιστική

12/10/2025, 19:00: Σκωτία – Λευκορωσία

12/10/2025, 21:45: Δανία – Ελλάδα

5η αγωνιστική

15/11/2025, 21:45: Ελλάδα – Σκωτία

15/11/2025, 21:45: Δανία – Λευκορωσία

6η αγωνιστική